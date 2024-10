Ce week-end, SpaceX a procédé avec sa fusée Falcon 9 au lancement de vingt petits satellites de télécommunications. Ils ont été déployés en orbite terrestre basse pour renforcer la constellation OneWeb d'accès à Internet à haut débit qui comptait 634 satellites. Elle est opérationnelle à environ 1 200 km d'altitude.

Le lancement est le premier depuis la fusion entre Eutelsat et OneWeb qui a donné naissance à Eutelsat OneWeb en tant que filiale de l'opérateur européen Eutelsat. Ce dernier est devenu le seul opérateur de satellites GEO-LEO au monde.

Cette position stratégique permet à Eutelsat de proposer des services de connectivité entièrement intégrés n'importe où sur la planète, grâce à des satellites en orbite géostationnaire (Geosynchronous Equatorial Orbit) et donc la constellation de satellites en orbite basse (Low Earth Orbit) de OneWeb.

Le petit mot du patron de SpaceX

Les nouveaux satellites OneWeb doivent contribuer à consolider la puissance et la redondance du réseau.

" Alors que nous célébrons l'anniversaire de la fusion d'Eutelsat et de OneWeb, nous nous réjouissons de la demande croissante pour nos services multi-orbites et nous sommes déterminés à créer de la valeur pour nos clients et nos actionnaires ", déclare Eva Berneke, la patronne d'Eutelsat.

Du côté de SpaceX, Elon Musk souligne le lancement de satellites d'une constellation concurrente de Starlink et au même prix que les autres clients. " Pas de favoritisme pour notre propre système (ndlr : Starlink). " À souligner que c'est la cinquième fois que des satellites OneWeb sont lancés par SpaceX.