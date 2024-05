Des chercheurs utilisant le télescope spatial James Webb ont repéré des gaz atmosphériques autour de 55 Cancri e, une exoplanète rocheuse extrêmement chaude située à 41 années-lumière de la Terre constituée en partie de diamant et possédant un océan de magma en surface.

55 Cancri e est située dans la constellation du Cancer et est considérée comme une super-Terre orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil. Toutefois, elle se distingue de notre planète par son environnement unique.

En raison de sa proximité avec son étoile, à environ 2,5 millions de kilomètres (contre 149,6 millions pour la distance Terre-Soleil), 55 Cancri e présente en effet des conditions extrêmes. Sa surface pourrait être en fusion, créant un océan de magma bouillonnant à sa surface.



Vue d'artiste de l'exoplanète 55 Cancri e et de son étoile.

Crédits : NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

De plus, en raison de son orbite très rapprochée, il est possible qu'elle soit gravitationnellement "verrouillée", c'est-à-dire que la grande proximité avec son étoile la soumet à des forces de marée tellement intenses qu'elles influent sur sa rotation, entraînant ainsi une synchronisation entre sa période de rotation sur elle-même et sa période orbitale autour de son étoile. En conséquence, elle va alors toujours présenter la même face à son étoile, avec un côté perpétuellement exposé à la lumière du jour et un côté constamment plongé dans l'obscurité.

Depuis sa découverte en 2011, plusieurs observations ont été effectuées sur 55 Cancri e mais la question de l'existence d'une atmosphère est longtemps restée énigmatique en raison de sa température élevée et du flux intense de radiation stellaire.

Cette découverte représente la preuve la plus convaincante à ce jour de l'existence d'une atmosphère autour d'une planète rocheuse en dehors de notre système solaire et ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour la compréhension des exoplanètes.

Affiche de l'Exoplanet Travel Bureau montrant des explorateurs dans une bulle protectrice au-dessus de 55 Cancri e. L'Exoplanet Travel Bureau est un projet de communication scientifique qui utilise l'imagerie artistique pour sensibiliser le public à l'exploration des exoplanètes.

Crédits : NASA / JPL-Caltech



Les observations suggérant la présence de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de 55 Cancri e ouvrent la voie à une meilleure compréhension de sa composition atmosphérique et de son fonctionnement.

En étudiant des planètes comme 55 Cancri e, qui ont connu des conditions extrêmes telles que des océans de magma, les scientifiques peuvent acquérir des informations cruciales sur les mécanismes géologiques, atmosphériques et thermiques qui les régissent et ainsi comprendre ce qui pourrait rendre une planète tellurique habitable. Cela leur permettrait également de comprendre les processus clés qui pourraient avoir joué un rôle dans l'évolution de notre système solaire et de la Terre lors de ses premières étapes de formation, mais aussi de Vénus et de Mars, lorsqu'elles étaient couvertes par des océans de magma.