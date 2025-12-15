Des astronomes de l'Université Northwestern ont dévoilé l'image directe d'une exoplanète massive orbitant autour de deux soleils. Cela ne vous rappelle rien ?

Baptisée HD 143811 AB b, elle est six fois plus proche de ses étoiles que n'importe quel autre monde de ce type jamais observé. Une découverte surprenante, exhumée de données archivées depuis près de dix ans, qui ouvre une fenêtre inédite sur la formation planétaire.

Une découverte sortie des archives

Toute l'affaire a débuté lorsque l'équipe de Jason Wang, professeur à l'Université Northwestern et expert en imagerie d'exoplanètes, a pris la décision de revisiter les données du Gemini Planet Imager (GPI).

Cet instrument, installé au Chili, a observé plus de 500 étoiles pendant sa première phase d'opération. Pourtant, le bilan initial semblait maigre, soulignant l'extrême rareté de ces mondes lointains et la difficulté de les déceler.

C'est Nathalie Jones, une étudiante diplômée de l'équipe, qui a fait la trouvaille en croisant les données du GPI avec celles de l'observatoire W.M. Keck. Elle a repéré un objet suspect, un point lumineux très faible qui semblait suivre le mouvement d'une étoile à travers le ciel entre 2016 et 2019.

La méthode est rigoureuse : si un objet se déplace de concert avec son étoile, il est gravitationnellement lié à elle, c'est donc une planète. Sinon, il ne s'agit que d'une étoile d'arrière-plan venue "photobomber" l'image.

Portrait-robot d'un monde hors norme

Après vérification, le verdict est tombé : il s'agissait bien d'une planète passée inaperçue lors des premières analyses. Et quelle planète ! HD 143811 AB b est un véritable colosse, environ six fois plus massive que Jupiter.

Relativement jeune à l'échelle cosmique, avec un âge estimé à 13 millions d'années, elle conserve encore une partie de la chaleur de sa formation, ce qui a permis de l'imager directement dans l'infrarouge.

Ce monde est situé à environ 446 années-lumière de la Terre, une distance que Wang qualifie de « ville voisine » à l'échelle galactique.

Mais la caractéristique la plus fascinante du système est sa dynamique. Les deux étoiles binaires effectuent une danse cosmique très resserrée, bouclant une orbite l'une autour de l'autre en seulement 18 jours terrestres.

En contraste, la planète gravite très loin, avec une orbite de 300 ans. Malgré cette lenteur apparente, elle se trouve six fois plus près de son duo d'étoiles que toutes les autres planètes circumbinaires photographiées jusqu'à ce jour.

Quelles leçons pour l'astronomie ?

Cette configuration unique offre un laboratoire exceptionnel pour les astrophysiciens. L'étude de ce système à trois corps permettra de tester les théories sur la formation planétaire dans des environnements complexes.

Pour l'instant, le mécanisme exact de la naissance de cette exoplanète reste une énigme. L'hypothèse privilégiée est que les étoiles se sont formées en premier, puis que la planète a agrégé la matière du disque protoplanétaire environnant.

Le travail ne fait que commencer. L'équipe cherche à obtenir plus de temps de télescope pour suivre avec précision l'orbite de la planète et celle de ses deux soleils afin de mieux comprendre leurs interactions.

Cette découverte, issue de données d'archives, rappelle surtout que des trésors scientifiques peuvent se cacher à la vue de tous, attendant simplement que de nouvelles techniques d'analyse ou un regard neuf viennent les révéler. D'autres objets suspects sont d'ailleurs en cours d'examen.