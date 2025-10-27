Une équipe internationale a découvert trois planètes telluriques dans le système binaire TOI-2267. C'est la première fois que des planètes en transit sont observées autour des deux étoiles d'un même système, remettant en cause les théories sur la formation planétaire dans des environnements gravitationnellement instables.

À environ 190 années-lumière de nous, le système stellaire binaire TOI-2267 vient de livrer un secret inattendu. Des chercheurs ont identifié non pas une, mais trois planètes de la taille de la Terre, une configuration qui semblait jusqu'ici improbable dans un tel environnement.

Un agencement planétaire sans précédent

La particularité de cette découverte réside dans la répartition des planètes. Deux d'entre elles orbitent autour de l'une des étoiles, tandis que la troisième gravite autour de sa compagne.

Selon Sebastián Zúñiga-Fernández de l'Université de Liège, TOI-2267 devient ainsi le premier système binaire connu abritant des planètes en transit autour de ses deux composantes stellaires. Cet arrangement défie les attentes dans un environnement aussi dynamique.

Le défi d'un système binaire compact

Le système TOI-2267 est qualifié de "binaire compact". Ses deux étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles créent un environnement gravitationnellement instable, théoriquement peu propice à la naissance de systèmes planétaires complexes. La présence de trois mondes rocheux sur des orbites courtes est donc une surprise de taille pour les astrophysiciens.

Francisco J. Pozuelos, de l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie, souligne que ce système bat plusieurs records, étant à la fois la paire d'étoiles avec planètes la plus compacte et la plus froide connue à ce jour.

Une collaboration entre l'espace et la Terre

L'identification initiale de ces exoplanètes provient des données du télescope spatial TESS de la NASA. Cependant, c'est grâce au logiciel de détection SHERLOCK, développé par des astronomes de l'Université de Liège et de l'IAA-CSIC, que deux des trois planètes ont été repérées en premier.

Cette détection précoce a permis de lancer rapidement une campagne d'observations de suivi depuis le sol. Les télescopes robotisés SPECULOOS et TRAPPIST, spécialisés dans l'étude de petites planètes autour d'étoiles froides, ont joué un rôle crucial dans la confirmation et la caractérisation de ce système hors norme.

Un laboratoire naturel pour l'avenir

Cette découverte transforme TOI-2267 en un véritable laboratoire naturel. Elle offre une occasion unique de tester les limites des modèles de formation planétaire dans des conditions extrêmes et de mieux comprendre comment des planètes rocheuses peuvent émerger et survivre dans un ballet gravitationnel complexe.

Les regards se tournent maintenant vers l'avenir. Le télescope spatial James Webb et la prochaine génération d'observatoires géants au sol seront des outils déterminants pour aller plus loin. Ils permettront de mesurer avec précision la masse, la densité et peut-être même de sonder la composition atmosphérique de ces mondes lointains, ouvrant un nouveau chapitre dans notre quête de compréhension de la diversité planétaire.