La chasse aux exoplanètes occupe les télescopes spatiaux, en quête d'un équivalent de la Terre à quelques années-lumière de nous. Leur observation donne des indications sur la propre histoire de notre Système solaire et peut laisser espérer trouver un jour une planète qui aurait de bonnes chances d'être porteuse de formes de vie non terrestres.

L'une d'entre elles a attiré l'attention. A "seulement" 137 années-lumière de nous, la planète TOI-715b est une super-Terre située dans la zone habitable de son étoile, une petite naine rouge plus froide que notre Soleil, avec l'avantage d'être au coeur de cette zone habitable, celle où les températures et les conditions naturelles sont suceptibles de permettre la formation d'eau liquide et de la retenir.

Une exoplanète facile à observer

Ce n'est pas le seul critère pour permettre de maintenir de l'eau liquide en surface (il faut aussi une atmosphère) mais elle est déjà à présent un sujet d'étude pertinent, note la NASA, en attendant de pouvoir mieux la caractériser.

La présence de la naine rouge est une condition favorable supplémentaire : ces systèmes sont connus pour former des planètes rocheuses comme la Terre et de les organiser sur des orbites proches de leur étoile.

Cela a l'avantage de rendre leur révolution autour de l'étoile beaucoup plus rapide, en l'occurrence ici en 19 jours, ce qui facilite les observations par les télescopes spatiaux comme James Webb qui ont ainsi de nombreuses fenêtres d'opportunité pour une observation par la méthode du transit, quand la planète passe devant son étoile et permet d'en tirer des données sur sa nature et son atmosphère éventuelle.

Une deuxième explanète intéressante dans le même système

L'exoplanète TOI-715b entre donc dans la liste des planètes à scruter plus attentivement par le télescope James Webb. La qualité de l'observation dépendra de son statut : un monde liquide à l'atmosphère épaisse facile à repérer ou bien une planète rocheuse plus séche dont l'atmosphère sera plus ténue et compliquer à identifier.

La NASA note que ce système solaire compte une autre planète intéressante et cette fois d'une taille comparable à celle de la Terre. Elle serait aussi positionnée dans la zone habitable de l'étoile mais dans une situation un peu moins favorable. Cela méritera toutefois un coup d'oeil approfondi.