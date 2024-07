À ce jour, les astronomes ont découvert plus de 6 140 exoplanètes. Les informations les concernant sont accessibles sur plusieurs bases de données, dont une éditée par la NASA. Pour rappel, les exoplanètes sont des planètes se situant en dehors de notre système solaire. Elles peuvent être gazeuses, comme Jupiter et Saturne, ou rocheuses, comme la Terre et Mars. Leur étude aide les astronomes à comprendre la formation et l'évolution des systèmes planétaires, ainsi que la possibilité de vie ailleurs dans l'univers.

L'artiste et auteur slovaque Martin Vargic a passé plusieurs mois à exploiter ces données pour créer de superbes infographies : "Icy and Rocky Worlds" , les mondes glacés et rocheux, et "The Exoplanets Zoo".

Ce passionné d'astronomie de 26 ans propose sur son site plusieurs autres types d'infographies qui explorent divers aspects de l'astronomie et de la science.

Ses dernières illustrations dévoilent plusieurs centaines d'exoplanètes spécialement sélectionnées pour montrer la diversité des types de planètes observées par les astronomes. Martin Vargic les a dessinées individuellement pour leur donner une texture et un rendu uniques, correspondant à leur composition chimique et à leur température connues.

L'infographie nous fait voyager de PSR B1620-26b, la plus ancienne et lointaine exoplanète connue - âgée de près de 13 milliards d'années - à KELT-9b, l'exoplanète la plus chaude avec une température avoisinant les 3 800 °C, en passant par Kepler-1658b, celle qui reflète la plus grande partie de la lumière de son étoile, ou encore Kepler-277c, la plus grande planète rocheuse connue, et BLG-1323b, une planète vagabonde, c'est-à-dire non liée gravitationnellement à une étoile.



En cherchant bien, vous trouverez peut-être même la planète X, la fameuse planète manquante de notre système solaire. On appelle "planète X" toute planète hypothétique située au-delà de Neptune et qui serait considérée comme la neuvième planète du Système solaire.

Vous pouvez également télécharger gratuitement de très belles affiches d'exoplanètes et explorer leur surface sur la page de l'Exoplanet Travel Bureau de la NASA. L'Exoplanet Travel Bureau est une initiative scientifique qui utilise l'art pour sensibiliser le public à l'exploration des exoplanètes. Il propose des ressources interactives ainsi qu'une série de posters qui imaginent comment seraient les publicités pour des voyages touristiques vers des exoplanètes, conçus dans un style rétro-futuriste.