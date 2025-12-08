L'idée n'est pas nouvelle, mais elle revient avec une ambition décuplée. La start-up française FA RA DAY, menée par Jean-Baptiste Segard, l'ancien fondateur d'EP Tender, propose une solution radicale à l'angoisse de l'autonomie sur autoroute : une remorque-batterie de 60 kWh à louer. Ce véritable "power bank sur roues" de 500 kg vise à transformer les petites citadines électriques en véritables routières occasionnelles.

Comment fonctionne ce "power bank" sur roues ?

Le concept se veut aussi simple qu'une batterie externe pour smartphone. Un service de batterie en libre-service. Avant de s’élancer pour un long trajet, le conducteur réserve sa remorque via une application dédiée. Une fois arrivé dans une des futures stations FA RA DAY, l’attelage se fait en moins de deux minutes, de manière quasi automatisée et sans même sortir du véhicule.

Le système apporte alors un gain instantané de 60 kWh, soit environ 300 km d'autonomie supplémentaire sur voie rapide. Une véritable bouffée d'air pour les petites citadines. Mieux encore, la remorque peut recharger la batterie principale du véhicule pendant le trajet. Une fois vide, elle est simplement échangée dans une autre station contre une pleine, dans un ballet mécanique rapide et efficace.

Quel est le modèle économique et pour qui ?

FA RA DAY vise clairement les propriétaires de petites voitures électriques, à l'image de la populaire Citroën ë-C3 ou de la nouvelle Renault Twingo. L'objectif est de "dissocier autonomie et prix d'achat", comme l'explique le CEO Arthur Darde. Plutôt que d'investir dans un véhicule lourd et onéreux doté d'une énorme batterie, l'idée est de conserver une voiture agile et abordable pour le quotidien.

Le service de prolongateur d'autonomie serait facturé à un prix comparable à celui d'une recharge rapide classique, oscillant entre 30 et 70 centimes le kWh. Le modèle économique repose évidemment sur un déploiement massif d'infrastructures. La start-up ambitionne un premier corridor Paris-Bordeaux dès 2026, avant de couvrir 80 % des longs trajets en 2027.

Quels sont les obstacles à surmonter ?

Le défi est pourtant immense. Après l'échec d'EP Tender en 2024, FA RA DAY doit prouver la viabilité de son modèle. L'obstacle principal reste l'infrastructure : bâtir un réseau dense de stations autoroutières demande des investissements colossaux et une coordination sans faille avec les gestionnaires de réseau.

L'autre grande inconnue est l'adoption par les constructeurs. Les véhicules doivent être pré-équipés d'un attelage connecté spécifique, alors que l'industrie automobile mise plutôt sur et les bornes ultra-rapides. La concurrence est rude, sans même parler des questions de sécurité liées au remorquage d'un bloc de 500 kg ou de l'expérience utilisateur, qui pourrait être perçue comme une contrainte.

Foire Aux Questions (FAQ)

La remorque FA RA DAY est-elle compatible avec toutes les voitures électriques ?

Non, son utilisation nécessite l'installation préalable d'un attelage connecté spécifique sur le véhicule. La start-up devra donc convaincre les constructeurs d'adopter sa technologie pour permettre une large compatibilité.

Quel est le poids de la remorque et son impact sur la conduite ?

La remorque-batterie pèse environ 500 kg pour une longueur de 1,30 m. Bien que conçue pour être stable, ce poids supplémentaire aura un impact sur la consommation et le comportement du véhicule, notamment lors des manœuvres comme les créneaux.

Quand les premières stations seront-elles disponibles ?

FA RA DAY prévoit de déployer ses premières stations dès 2026, en commençant par un corridor pilote reliant Paris à Bordeaux. L'objectif est d'atteindre 30 stations en 2027 pour couvrir une majorité des grands axes français.