C'est la vidéo qui fait le buzz chez les automobilistes parisiens. Paul Belmondo, fils de l'acteur légendaire, a publié un message cinglant adressé à la mairie de Paris après avoir réglé une facture salée de 12,50 euros pour une simple heure de parking avec sa Renault 5 E-Tech. Il dénonce l'absurdité de payer aussi cher pour une petite citadine "propre", pointant directement la politique d'Anne Hidalgo.

Dans sa vidéo, l'ex-pilote ironise sur la situation avec un sarcasme évident : "Merci hein, j'ai acheté un véhicule électrique... Ça fait mal au cul". Il justifie ce tarif par le poids de sa R5, qu'il annonce à "1 tonne 950".

Selon lui, ce poids le ferait basculer dans la tranche tarifaire punitive réservée aux véhicules lourds (la fameuse "taxe SUV"). C'est ce montant de 18 euros (en zone 1) ou 12 euros (en zone 2) qui est appliqué aux voitures jugées trop encombrantes et lourdes par la municipalité.

Pourquoi ce tarif semble-t-il être une erreur ?

C'est là que le bât blesse dans l'argumentaire. En réalité, la réglementation du stationnement à Paris est censée exonérer totalement les véhicules électriques légers.

La gratuité s'applique automatiquement pour les voitures électriques de moins de 2 tonnes. Or, la fiche technique officielle de la Renault 5 E-Tech indique un poids à vide tournant autour de 1 450 kg, bien loin des 1 950 kg avancés par Paul Belmondo. Il semble avoir confondu le poids réel avec le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) ou avoir été victime d'un bug du système automatisé.

Comment fonctionne la gratuité à Paris ?

Normalement, l'utilisateur n'a même plus besoin de se déclarer. Le système de contrôle par lecture de plaque (LAPI) interroge le fichier des cartes grises (SIV) pour identifier l'énergie et le poids du véhicule électrique.

Si la voiture est éligible (électrique < 2 tonnes), le tarif résident ou visiteur "basse émission" devrait s'appliquer, rendant le stationnement gratuit en surface pour les visiteurs (jusqu'à 6h). Paul Belmondo a donc probablement payé un tarif qu'il n'aurait jamais dû régler, soit par méconnaissance des droits liés à son véhicule, soit à cause d'une défaillance technique de l'horodateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le stationnement est-il gratuit pour les voitures électriques à Paris ?

Oui, le stationnement de surface est gratuit pour les véhicules électriques, à condition qu'ils pèsent moins de 2 tonnes. Au-delà de ce poids, le tarif "SUV" s'applique (18€/h dans le centre).

Combien pèse vraiment une Renault 5 électrique ?

La Renault 5 E-Tech pèse environ 1 450 kg à vide (selon la version et la batterie). Elle est donc bien en dessous du seuil de 2 tonnes déclenchant la surtaxe parisienne.

Pourquoi Paul Belmondo a-t-il payé 12,50€ ?

Il est probable qu'il ait payé le tarif "visiteur" standard sans bénéficier de la gratuité, peut-être en sélectionnant le mauvais profil sur l'horodateur ou l'application, ou en confondant le poids à vide avec le poids total autorisé en charge (PTAC).