Patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg fait une annonce surprise qui concerne les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Meta Verified va à l'encontre du modèle économique gratuit basé sur la publicité et introduit un abonnement payant.

Meta Verified propose de vérifier l'identité d'un compte, d'offrir une protection supplémentaire et proactive contre les usurpations d'identité, en plus d'un d'accès direct au service client, ainsi qu'une plus grande visibilité dans la recherche, les commentaires, les recommandations.

Des fonctionnalités exclusives sont également prévues. Il est par exemple fait mention de stickers (autocollants) exclusifs sur les Stories pour Facebook et Instagram, les Facebook Reels, une centaine d'Étoiles (Stars) gratuites par mois sur Facebook pour un soutien à d'autres créateurs.

Un badge bleu payant pour une identité vérifiée

Les abonnés à Meta Verified disposeront d'un badge bleu synonyme d'une identité vérifiée avec des documents idoines qui auront été transmis. Les comptes éligibles doivent appartenir à des personnes âgées d'au moins 18 ans et avec des exigences minimales en matière d'activité (selon l'historique des publications).

" Cette nouvelle fonctionnalité vise à renforcer l'authenticité et la sécurité de nos services ", déclare Mark Zuckerberg. Est-ce à dire que Messenger et WhatsApp - aussi dans le giron de Meta - seront concernés dans le futur ? Et pour le métavers ?

Pour le moment, Meta Verified fait l'objet d'un test et ne s'adresse pas aux entreprises. Une fois un profil vérifié avec le vrai nom, il n'est plus possible de modifier le nom du profil, le nom d'utilisateur, la date de naissance ou la photo sans repasser par le processus de vérification.

À 11,99 $ (US) par mois sur le Web

Le déploiement concerne d'abord l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour un prix de 11,99 dollars (US) par mois sur le Web. Le tarif est de 14,99 dollars (US) par mois via Android et iOS. Une différence pour tenir compte de la commission de Google et Apple avec Google Play et l'App Store.

" Nous faisons évoluer la signification du badge vérifié afin d'élargir l'accès à la vérification et de permettre à davantage de personnes d'être sûres que les comptes avec lesquels elles interagissent sont authentiques ", écrit Meta.

Confronté à la baisse de ses revenus publicitaires, Meta expérimente un abonnement payant qui ne devrait toutefois pas séduire les foules. Il semble viser en priorité quelques créateurs et influenceurs susceptibles d'être attirés par la promesse d'une visibilité améliorée pour leurs contenus. C'est un mouvement qui touche d'autres réseaux sociaux.

Avec quelques nuances dans la formulation, le slogan de Facebook a longtemps été " C'est gratuit (et ça le restera toujours). " Ce slogan a disparu depuis mi-2019 et connaît désormais une sorte de nouvelle entorse.

Fin 2022, 3,74 milliards de personnes en moyenne utilisent tous les mois Facebook, Instagram, Messenger et / ou WhatsApp. Une utilisation qui est quotidienne pour 2,96 milliards de personnes.