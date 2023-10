" Nous avons eu un bon trimestre pour notre communauté et nos affaires ", déclare Mark Zuckerberg à l'occasion de la publication des résultats de son groupe Meta pour le troisième trimestre. Il ajoute : " Je suis fier du travail accompli par nos équipes pour faire progresser l'IA et la réalité mixte. "

Le patron et fondateur de Meta fait notamment allusion aux récentes annonces en matière d'IA générative, avec des fonctionnalités basées sur ses modèles Llama 2 (Large Language Model Meta AI ; grand modèle de langage) et Emu (Expressive Media Universe ; génération d'images).

C'est depuis ce mois d'octobre que le casque de réalité mixte Meta Quest 3 et les lunettes connectées Ray-Ban Meta sont disponibles. Trop tôt pour le moment pour connaître l'impact de ces lancements, sachant que Meta joue gros avec le Quest 3 pour la démocratisation de la réalité mixte.

L'année de l'efficacité porte ses fruits

En attendant, Meta réalise un chiffre d'affaires de 34,1 milliards de dollars au troisième trimestre. Il est en hausse de 23 % sur un an. Le bénéfice net trimestriel atteint 11,6 milliards de dollars. Il est doublé par rapport à l'année dernière.

Ces résultats sont à replacer dans le contexte des vastes plans sociaux menés par Meta. Après une année 2022 compliquée, Mark Zuckerberg avait décrété que l'année 2023 sera celle de l'efficacité. En hausse de 24 % sur un an, les recettes publicitaires représentent plus de 98 % des revenus de Meta.

Sur le mois de septembre, 3,14 milliards de personnes en moyenne se connectent chaque jour à une des applications de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger ; +7 % sur un an). Facebook concerne 2,09 milliards d'utilisateurs quotidiens (+5 % sur un an). Les Reels (inspirés de TikTok) sont un succès, et l'application Threads (inspirée de Twitter ou X) approche 100 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Métavers et difficultés en perspective

Du côté des investissements de Meta, Mark Zuckerberg indique que l'IA sera la priorité en 2024, tant au niveau de l'ingénierie que des ressources informatiques. Il assure en outre que le métavers demeure l'autre grand objectif à long terme.

Impliquée dans le métavers, la division Reality Labs de Meta a perdu 3,7 milliards de dollars au cours du troisième trimestre et 11,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année. Des pertes nettes qui se creusent et devraient s'accentuer d'une année sur l'autre.

Face aux exigences réglementaires en Europe, Meta envisage la possibilité de proposer des abonnements payants et sans publicités pour Facebook et Instagram. Avec l'addiction à ses réseaux sociaux, des États américains accusent désormais Meta de nuire à la santé mentale et physique des mineurs.