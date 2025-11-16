Meta dévoile une série de mises à jour pour Facebook Marketplace, visant à enrichir l'expérience utilisateur, en particulier pour les jeunes adultes. La refonte s'articule autour de nouvelles fonctionnalités collaboratives, d'une intégration poussée de Meta AI et de partenariats stratégiques.

Pour un shopping plus social

La principale nouveauté est l'introduction des collections. Similaires à des tableaux Pinterest, elles permettent aux utilisateurs de sauvegarder des annonces et d'inviter des amis à y collaborer.

Meta teste également l'achat collaboratif, une option pour inclure un ami dans une conversation avec un vendeur afin de " coordonner plus facilement le retrait, négocier les prix et obtenir des réponses" .

De plus, il est possible de réagir et de commenter directement les annonces, ce qui, doit aider les autres à la découverte.

Le rôle de Meta AI dans Facebook Marketplace

L'intelligence artificielle du groupe s'intègre à plusieurs niveaux pour simplifier la vie des acheteurs. D'abord, via un bouton qui apparaît dans les discussions avec les vendeurs. En l'activant, Meta AI analyse l'annonce pour proposer des questions pertinentes et éviter les oublis.

L'IA est aussi mise à contribution pour les annonces de véhicules. Elle génère des aperçus qui compilent des informations clés comme les options du moteur, la capacité de chargement, les notes de sécurité ou encore des avis.

D'autres améliorations pour les acheteurs

Pour diversifier son offre, Facebook Marketplace a commencé à intégrer les inventaires d'eBay et Poshmark. Ces annonces partenaires sont identifiées par une icône et redirigent vers le site pour le paiement.

Enfin, l'expérience de paiement a été améliorée pour les articles expédiés. Les acheteurs verront les coûts totaux, incluant livraison et taxes, dès le début du processus, avec des notifications sur le statut de la commande.

Meta évoque d'autres mises à jour pour Facebook Marketplace en 2026. Pour le moment, ce sont les États-Unis qui sont essentiellement concernés.