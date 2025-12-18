Meta teste une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer la donne pour de nombreux utilisateurs et créateurs de Facebook. Avec certains comptes, le groupe envisage de limiter le nombre de publications contenant des liens externes.

Une idée du fonctionnement du test

Le test impose une limite stricte. Les comptes concernés ne pourraient publier que deux articles contenant des liens externes par mois. Pour dépasser ce quota, il faudrait s'acquitter de l'abonnement Meta Verified, dont le tarif démarre à 14,99 dollars par mois et par profil.

Un porte-parole de Meta a confirmé l'expérimentation auprès de TechCrunch, en précisant qu'il s'agit d'un " test limité pour comprendre si la possibilité de publier un volume accru de messages avec des liens apporte une valeur ajoutée aux abonnés Meta Verified ".

Pour les comptes professionnels et Pages Facebook

L'expérimentation vise spécifiquement les comptes utilisant le mode professionnel et les Pages Facebook.

Il s'agit des profils utilisés par les créateurs de contenu, les marques et les entreprises pour atteindre une audience plus large. Pour l'instant, Meta a indiqué que les éditeurs de presse ne sont pas inclus dans le test.

Les liens partagés dans les commentaires ne sont pas non plus affectés par la limite, tout comme les liens renvoyant vers les propres plateformes de Meta comme Instagram ou WhatsApp.

Source image : Matt Navarra

Si le test connaît une suite...

La pilule pourrait être dure à avaler pour les créateurs et les entreprises qui dépendent de Facebook pour générer du trafic vers leurs sites web, blogs ou boutiques en ligne.