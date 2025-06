A rebours des tendances de l'industrie mobile et de ses lancements de smartphones à répétition, chaque nouveau modèle faisant oublier l'ancien dans une logique de (sur)consommation et de gaspillage des ressources naturelles, Fairphone mise sur la conception de smartphones capables de durer dans le temps.

Outre un suivi des mises à jour proposés sur plusieurs années, leur conception modulaire permet de remplacer facilement un grand nombre de composants, qu'ils soient défectueux ou pour passer à une version améliorée.

Le Fairphone de 6ème génération, tout juste annoncé, suit cette logique grâce à une coque en deux parties dévissable pour accéder facilement aux composants internes et personnaliser l'appareil mobile avec des coques spéciales intégrant dragonne, lanière ou porte-carte.

Une configuration remise au goût du jour

Le Fairphone (Gen 6) s'appuie sur une configuration comportant un affichage OLED 6,3 pouces avec rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif et une protection d'écran Gorilla Glass 7i.

Il dispose d'un processeur Snapdragon 7s Gen 3 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible à 2 To. C'est une puce pour smartphone de milieu / haut de gamme qui dispose de suffisamment de puissance pour assurer une bonne réactivité au smartphone sur les années à venir, tout en offrant des connectivités WiFi 6E et Bluetooth 5.4. A noter également la présence d'un module NFC pour le paiement sans contact.

A l'arrière, le Fairphone 6 embarque deux capteurs photo et un flash dépassant directement de la coque. Le module principal est de type Sony Lytia 700C de 50 mégapixels avec stabilisation OIS et traitement IA pour améliorer le rendu en basse lumière. Le capteur est capable d'enregistrement vidéo 4K et propose un mode super slow motion à 240 fps.

Le module principal est accompagné d'un ultra grand angle de 13 mégapixels. A l'avant, le capteur à selfies de 32 mégapixels est logé dans un poinçon centré.

Sous la coque, le Fairphone 6 profite d'une batterie de 4415 mAh promettant jusqu'à deux jours d'autonomie. Elle est remplaçable, une caractéristique devenue rarissime dans les smartphones, et supporte une charge filaire de 30W.

Le fait de pouvoir ouvrir la coque avec deux simples vis limite forcément son étanchéité et il faudra se contenter d'une certification IP55 qui le protège des éclaboussures et de la pluie.

Une durée de vie logicielle et matérielle sans équivalent

Fairphone revendique l'utilisation de plus de 50% de matériaux équitables ou recyclés, en progression par rapport aux 42% du Fairphone 5, et les accessoires suivent la même logique avec leur plastique et leur aluminium recyclés.

Fairphone fait appel à des partenariats pour garantir une source équitable des matériaux stratégiques et terres rares utilisés dans ses smartphones.

Le Fairphone (Gen 6) est livré avec Android 15 et aura droit à six mises à jour de l'OS mobile de Google tandis que le matériel est garanti pendant 5 ans. Le processeur Snapdragon 7s Gen 3 pourra quant à lui être mis à jour jusqu'en 2033, selon la nouvelle politique de suivi de Qualcomm.

Le nouveau smartphone Fairphone 6 est disponible dès à présent au prix de 599 € sur le site de Fairphone mais aussi auprès des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom, des enseignes Fnac / Darty, Boulanger et LDLC et de Murena et Commown.