Alors que la première tentative de vol orbital du prototype de Starship en configuration complète a marqué les esprits… et le pas de tir, SpaceX va faire décoller sa fusée la plus puissante actuellement disponible et opérationnelle. Nul autre que Falcon Heavy, dont les vols sont rares.

Mesurant 70 m de haut, ce lanceur lourd associe une fusée Falcon 9 et deux premiers étages de Falcon 9 comme boosters. Le premier étage et les propulseurs d'appoint de Falcon Heavy regroupent 27 moteurs-fusées Merlin pour délivrer une puissance de près de 2 300 tonnes au décollage.

À titre de comparaison, les 33 moteurs Raptor 2 de Super Heavy - en tant que premier étage de Starship - développent une poussée de jusqu'à 7 590 tonnes au décollage. Starship culmine à 120 m de haut.

Un sixième lancement pour Falcon Heavy

Pour le moment, Falcon Heavy n'a volé qu'à cinq reprises, en comptant son vol inaugural - et de qualification - qui remonte à février 2018, avec comme charge utile factice la Tesla Roadster d'Elon Musk. Elle a été placée sur une orbite héliocentrique l'amenant à croiser la planète Mars.

Le sixième vol de Falcon Heavy est attendu pour cette semaine. Depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, une fenêtre de lancement d'une heure est prévue à partir de 19h24 heure locale le mercredi 26 avril, soit dans la nuit de mercredi à jeudi heure de Paris (à partir de 01h24).

Pour une orbite terrestre géostationnaire, la charge utile principale est un satellite de télécommunications ViaSat-3 (ViaSat-3 Americas) d'une masse de 6,4 tonnes. Une charge utile secondaire de 300 kg est un petit satellite de télécommunications Actarus d'Astranis, pour couvrir des régions isolées de l'Alaska.

Sans le spectacle des atterrissages

Dans le cadre de ce sixième vol de Falcon Heavy, il n'y aura pas de tentative de récupération des boosters et du premier étage qui s'écraseront dans l'océan. En rappelant que ce sont pourtant des engins réutilisables.

Initialement, cette mission commerciale de Falcon Heavy était prévue pour décoller le 18 avril. Sans explication communiquée, elle a été reportée après un essai statique des trois boosters.

Ce retard pourrait avoir une incidence sur le calendrier des vols vers la Station spatiale internationale. Cela comprend la mission spatiale habitée privée Ax-2 pour le compte d'Axiom Space. Elle est prévue pour le 8 mai (9 mai heure GMT).

N.B. : Source images : SpaceX.