Amazon a décidé de bousculer son calendrier de diffusion pour la fin de la très attendue saison 2 de Fallout. Face à un engagement record de la communauté, la plateforme a avancé de plusieurs heures la sortie des épisodes 7 et 8. Un geste apprécié mais qui, pour le public européen, ressemble plus à un ajustement symbolique qu'à un véritable changement.

Quelles sont les nouvelles dates de diffusion ?

C'est la plateforme Prime Video qui a officialisé le changement via les réseaux sociaux. L'épisode 7 est désormais programmé pour le mardi 27 janvier à 18h, heure du Pacifique. Le grand final, l'épisode 8, suivra une semaine plus tard, le mardi 3 février, à la même heure.

Good morning, Vault Dwellers! Due to strong participation and interest, we have amended the start times for the remaining Season Two presentations. Episode Seven will now begin Tuesday, Jan. 27 at 6 p.m. PT, and Episode Eight will now begin Tuesday, Feb. 3 at 6 p.m. PT. Your… pic.twitter.com/x1LhnwEsRL — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 26, 2026

Pour la France, ce décalage est moins spectaculaire. Ces horaires correspondent en effet à une diffusion à 3 heures du matin, dans la nuit du mardi au mercredi. Un créneau qui ne ravira que les insomniaques et les plus matinaux, alors que la diffusion initiale était prévue en matinée.

Pourquoi Amazon a-t-il pris cette décision ?

La raison est simple : l'engouement exceptionnel suscité par la série. Dans son annonce, Amazon évoque une "forte participation et un intérêt marqué" de la part des fans pour justifier cet ajustement. La diffusion hebdomadaire de cette saison 2, contrairement à la première saison sortie en bloc, a créé un véritable rendez-vous autour de chaque sortie, rendant ces épisodes très attendus.

Cependant, ce rythme ne fait pas l'unanimité. De nombreuses voix sur les réseaux sociaux critiquent la lenteur imposée par une diffusion hebdomadaire, surtout quand les intrigues se multiplient. Cette avance, même minime, est peut-être une manière pour la plateforme de calmer une partie de l'impatience du public.

Quelles sont les attentes pour la fin de la saison ?

Les attentes sont immenses pour la conclusion de Fallout. La saison 2 a su maintenir un haut niveau de qualité, malgré quelques critiques sur certains passages jugés plus faibles. La complexité morale des personnages comme Lucy et l'introduction de factions emblématiques comme l'Enclave promettent une conclusion explosive.

Cette fin de saison devrait poser les jalons d'une saison 3, déjà confirmée par la plateforme. Un mystérieux compte à rebours sur le site officiel, se terminant le 4 février, alimente aussi les spéculations : s'agit-il d'une annonce pour la suite ou d'un projet lié aux jeux vidéo, comme un remaster de Fallout 3 ?

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand seront diffusés les derniers épisodes de Fallout saison 2 ?

L'épisode 7 sera disponible le mardi 27 janvier à 18h PT (3h du matin en France le 28/01), et l'épisode 8 le mardi 3 février à 18h PT (3h du matin en France le 04/02).

Ce changement d'horaire affecte-t-il beaucoup le public français ?

Non, pas vraiment. La diffusion passe du matin (9h) à une heure très tardive (3h du matin), ce qui reste un créneau difficile pour la majorité des spectateurs en France.

Une saison 3 est-elle déjà prévue ?

Oui, Amazon Prime Video a déjà officiellement renouvelé la série Fallout pour une troisième saison, qui pourrait arriver dès la fin de l'année 2026.