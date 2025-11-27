On l'attendait au tournant, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting en coulisses a de quoi rassurer les fans les plus sceptiques. Exit les adaptations ratées des années 2000, place au prestige. FX vient d'officialiser la mise en chantier de la série basée sur le FPS en monde ouvert Far Cry, avec une promesse forte : respecter l'esprit chaotique et imprévisible des jeux tout en apportant une vraie profondeur narrative.

Qui sont les deux génies aux manettes du projet ?

Pour porter une licence aussi lourde que Far Cry à l'écran, il fallait du lourd. FX a donc confié les clés du camion à un duo improbable mais excitant : Noah Hawley et Rob McElhenney. Le premier est le cerveau derrière les succès critiques Fargo et la future série Alien: Earth, un expert pour tordre les genres et explorer la psychologie humaine dans des contextes extrêmes.

Le second, souvent appelé "Rob Mac", est connu pour son humour grinçant dans It’s Always Sunny in Philadelphia et sa connaissance du milieu vidéoludique via Mythic Quest. Ce mélange de tons, entre drame intense et irrévérence totale, semble taillé sur mesure pour capturer la folie des antagonistes emblématiques de la saga.

Pourquoi le format anthologique est-il la meilleure idée possible ?

C'est la vraie bonne nouvelle de cette annonce : la production a choisi de ne pas s'enfermer dans une histoire linéaire continue. Comme pour la célèbre série tv Fargo ou True Detective, chaque saison racontera une histoire indépendante, avec ses propres personnages, son propre décor et son propre casting. C'est un choix brillant qui colle parfaitement à l'ADN des jeux.

En effet, chaque opus vidéoludique nous plonge dans une région différente (îles tropicales, Himalaya, Montana rural) avec un nouveau "méchant" charismatique. Cette structure en anthologie permet aux créateurs de prendre des risques narratifs énormes sans craindre de "casser" la suite, et surtout de renouveler l'intérêt du public chaque année avec une nouvelle intrigue bouclée.

Où et quand pourra-t-on voir ce nouveau carnage tropical ?

Côté diffusion, la machine est bien huilée. La série sera produite par FX et distribuée à l'international via la plateforme de streaming Disney+. Si aucune date de sortie n'a encore été lâchée, on sait que le développement est actif. Pour Ubisoft, c'est une nouvelle pierre à l'édifice de son expansion transmédia, après les succès critiques d'Arcane (LoL) ou de Fallout chez la concurrence.

Il faudra cependant s'armer de patience. Entre l'écriture, le casting et les effets spéciaux nécessaires pour rendre crédibles les environnements sauvages, on ne devrait pas voir le résultat avant un bon moment. Mais avec une équipe pareille, l'attente risque d'en valoir la peine.

Foire Aux Questions (FAQ)

La série reprendra-t-elle l'histoire de Far Cry 3 avec Vaas ?



Rien n'est confirmé pour l'instant. Bien que Vaas Montenegro soit le méchant le plus iconique de la franchise, le format anthologique permettrait d'adapter librement cet arc, ou de créer une histoire totalement inédite qui en capture l'essence. Les showrunners gardent le mystère sur le scénario de la première saison.

Quel est le rôle précis d'Ubisoft dans la production ?



L'éditeur français est directement impliqué via sa division Ubisoft Film & Television. Gérard Guillemot fait partie des producteurs exécutifs, assurant ainsi que l'adaptation reste fidèle à l'esprit de la franchise et ne dénature pas l'univers que les joueurs connaissent par cœur.

Y aura-t-il des liens entre les différentes saisons ?



Si le principe de l'anthologie est l'indépendance des saisons, Noah Hawley aime glisser des références subtiles dans ses œuvres. On peut s'attendre à des clins d'œil (easter eggs) ou des thématiques communes (la survie, la folie), mais chaque saison pourra être regardée séparément sans problème.