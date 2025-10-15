C'est un départ qui pèse lourd dans l'organigramme d'Ubisoft.

Après plus de deux décennies de service, Marc-Alexis Côté, le vice-président et producteur exécutif qui a façonné la licence Assassin's Creed telle que nous la connaissons, a décidé de voguer vers d'autres horizons. Cette annonce intervient dans un contexte de restructuration majeure et soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Quel est le contexte exact de ce départ ?

Le timing n'a rien d'anodin. Ce départ surprise survient à peine deux semaines après la mise en place officielle de Vantage Studios, une nouvelle filiale créée par Ubisoft en partenariat stratégique avec le géant chinois Tencent. Cette structure est désormais destinée à piloter les plus grosses licences de l'éditeur, avec en première ligne Assassin's Creed, mais aussi Far Cry et Rainbow Six.

Co-dirigée par Christophe Derennes et Charlie Guillemot, le fils du PDG Yves Guillemot, cette nouvelle entité devait logiquement intégrer les cadres historiques des franchises concernées. Une proposition de poste au sein de l'équipe de direction a donc été faite à Marc-Alexis Côté, qu'il a poliment mais fermement déclinée, préférant quitter l'entreprise.

Quelles sont les raisons possibles de ce refus ?

Si la communication officielle reste feutrée, un mail interne, dont des extraits ont fuité, donne des pistes de réflexion cruciales. Le communiqué mentionne en effet que Côté a décliné « plusieurs opportunités » au sein de la direction, ce qui suggère un désaccord profond sur l'orientation stratégique envisagée. Les « attentes et priorités personnelles » de l'ancien producteur ne semblaient visiblement plus en phase avec le futur dessiné pour les licences sous l'égide de Vantage Studios.

L'influence grandissante de Tencent, ainsi que la nouvelle structure de gestion incluant une co-direction avec le fils Guillemot, ont sans doute pesé lourd dans sa décision finale, marquant une rupture sur la vision à long terme.

Marc-Alexis Côté

Ce départ est-il lié à des questions de liberté créative ?

C'est une hypothèse plus que plausible, surtout au regard des récentes prises de parole du principal intéressé. En effet, Marc-Alexis Côté est connu pour ses positions fermes en faveur de la liberté créative et son opposition à toute forme d'autocensure. Il avait notamment défendu avec passion le choix de Yasuke, le samouraï noir, comme protagoniste d'Assassin's Creed Shadows, face aux polémiques et aux critiques virulentes.

Dans un discours aux BAFTA, il avait clairement affirmé que le silence face aux menaces revenait à céder son pouvoir « jusqu'à ce que liberté et créativité s'éteignent toutes deux ». Quand on sait que des rumeurs persistantes évoquent l'annulation récente d'un projet d'Assassin's Creed sur la Guerre de Sécession, jugé politiquement trop risqué, le puzzle semble s'assembler. Ce départ pourrait bien être le symbole d'une divergence philosophique majeure sur l'âme même des futurs jeux d'Ubisoft.