La fibre optique, colonne vertébrale de notre monde numérique depuis près d'un demi-siècle, commence à montrer ses limites physiques. Alors que les besoins en bande passante explosent avec l'intelligence artificielle et le cloud, des chercheurs soutenus par Microsoft viennent de réaliser une percée majeure.

Leur solution : une fibre où la lumière ne voyage plus dans du verre, mais dans l'air. Une idée simple en théorie, mais qui pourrait bien redéfinir les standards de l'Internet à très haute vitesse.

Pourquoi remplacer le verre par de l'air ?

Le principe de la fibre à cœur creux est élégant : puisque la lumière se déplace 30% plus lentement dans la silice que dans l'air, pourquoi ne pas supprimer le cœur en verre ?

Cette approche permet à la lumière de se propager quasiment à sa vitesse maximale, offrant un gain de vitesse de transmission mesuré à 45 % par rapport à la fibre optique conventionnelle. Le principal obstacle, jusqu'à présent, était une perte de signal massive qui rendait la technologie inutilisable sur de longues distances. Mais ce problème semble désormais appartenir au passé.

Quel est le record battu par Microsoft et Lumenisity ?

C'est ici que réside la véritable avancée. Les ingénieurs de Lumenisity, une société britannique rachetée par Microsoft en 2022, ont réussi à abaisser la perte de signal de leur fibre creuse à 0,091 décibel par kilomètre (dB/km).

C'est un record mondial qui, pour la toute première fois, surpasse les performances des meilleures fibres optiques classiques (environ 0,14 dB/km). Ce résultat, obtenu grâce à une architecture complexe de membranes de verre ultra-fines, change la donne. Microsoft, qui consommera l'intégralité de la production initiale, a déjà commencé à intégrer cette technologie dans son réseau cloud Azure, avec des tests prévus sur plus de 15 000 kilomètres.

Quels sont les obstacles à un déploiement massif ?

Malgré cette avancée spectaculaire, ne vous attendez pas à voir cette fibre arriver chez vous demain. La fabrication reste complexe et coûteuse.

Microsoft s'est réservé l'exclusivité de la production de Lumenisity pour les années à venir, afin de sécuriser son avance technologique dans la course à l'IA. La concurrence, notamment en Chine, explore des alternatives moins performantes mais plus simples à produire.

Pour le grand public, la fibre classique reste extrêmement efficace et son remplacement à l'échelle mondiale serait un chantier titanesque. La fibre creuse sera donc d'abord réservée à des usages où chaque microseconde compte : transactions financières à haute fréquence, interconnexion de data centers et applications de défense.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette nouvelle fibre va-t-elle bientôt remplacer la fibre de mon domicile ?

Non, c'est très peu probable à court ou moyen terme. Le déploiement de cette technologie est extrêmement coûteux et sera d'abord réservé aux infrastructures critiques comme les réseaux des géants du cloud et les secteurs financiers. La fibre optique classique a encore de belles années devant elle pour les usages résidentiels.

Quel est le principal avantage de la fibre à cœur creux ?

Son atout majeur est double : une vitesse de transmission de la lumière accrue de 45 % et une latence (le temps de réponse) considérablement réduite. C'est ce qui la rend si précieuse pour des applications où la rapidité de communication est un avantage compétitif crucial.

Microsoft est-il le seul acteur sur ce marché ?

Non, d'autres équipes de recherche, notamment en Chine, travaillent sur des technologies similaires. Cependant, avec le rachat de Lumenisity et le record de performance établi, Microsoft dispose aujourd'hui d'une avance technologique et industrielle significative sur ses concurrents.