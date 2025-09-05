Un ingénieur logiciel de Microsoft, Pratik Pandey, âgé de 35 ans, a été retrouvé mort sur le campus de l'entreprise à Mountain View, en Californie, aux premières heures du 20 août 2025. Il s'était enregistré pour entrer dans les bureaux la veille au soir et a été découvert inanimé par des employés vers 2 heures du matin. Ce drame a immédiatement ravivé les conversations sur la pression intense et la culture du travail qui règnent au cœur de la Silicon Valley.

La famille dénonce une culture du surmenage

Alors que l'enquête se poursuit, la famille de Pratik Pandey a pris la parole pour alerter sur les conditions de travail de l'ingénieur. Selon eux, il travaillait fréquemment tard le soir et effectuait de longues heures. Ils estiment que l'épuisement et le surmenage ont pu jouer un rôle dans son décès. Son oncle, Manoj Pandey, a lancé un appel poignant aux entreprises de la tech, les exhortant à être plus attentives aux employés qui travaillent à des heures inhabituelles. « Cela sauvera probablement une vie », a-t-il déclaré.

Selon les premiers éléments communiqués par le bureau du médecin légiste du comté de Santa Clara, le décès serait dû à une crise cardiaque. Pratik Pandey n'avait pourtant aucun problème de santé connu, mais avait confié à ses proches qu'il subissait un stress important, jonglant avec plusieurs projets simultanément.

Un parcours exemplaire dans la tech

Décrit comme une personne serviable et positive, Pratik Pandey était originaire d'Inde et s'était installé aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Après avoir obtenu plusieurs masters dans des universités californiennes, il a construit une carrière solide au sein de géants de la technologie. Il a d'abord travaillé chez Apple en 2018, puis a rejoint Walmart Labs avant d'être embauché par Microsoft en 2020.

Au sein de la firme de Redmond, il travaillait en tant qu'ingénieur logiciel sur Microsoft Fabric, une plateforme d'analyse de données de pointe. Son expertise couvrait l'analyse de données massives et l'architecture logicielle, sous la direction de Scott Guthrie, vice-président exécutif de la division Cloud et IA.

Crédits : BoliviaInteligente / Unsplash

Le burn-out, un fléau dans la Silicon Valley

Le cas de Pratik Pandey met en lumière un problème plus large au sein de l'industrie technologique. La culture du « 996 », qui impose de travailler de 9h à 21h, six jours sur sept, bien qu'interdite en Chine où elle a vu le jour, semble trouver un écho dans certaines startups de la Silicon Valley. Un rapport de 2025 révélait que 22 % des développeurs connaissaient un état de burn-out critique.

Les vagues de licenciements massifs, y compris chez Microsoft, n'ont fait qu'accentuer la pression sur les employés restants. La peur de perdre son emploi et le besoin de prouver sa valeur conduisent souvent à une augmentation de la charge de travail et des heures supplémentaires, alimentant un cercle vicieux de stress et d'épuisement.

Une enquête en cours

La police de Mountain View a rapidement écarté toute activité suspecte, et l'affaire n'est pas traitée comme une enquête criminelle. Microsoft a lancé sa propre revue interne mais n'a pas souhaité faire de commentaire public. Alors que la famille s'organise pour rapatrier sa dépouille en Inde, sa disparition tragique rappelle brutalement l'importance de l'équilibre et de l'humanité dans une industrie qui avance souvent à un rythme effréné.