Free a officiellement désactivé le Femtocell via la mise à jour 4.9.9 du Freebox Server, confirmant l’annonce envoyée aux abonnés en août.

Le principe était le suivant : un petit module transformait la box en mini‑antenne 3G pour améliorer la réception chez soi. Utile au début des années 2010, moins aujourd’hui, où la couverture intérieure progresse et où la voix transite en 4G/5G ou via le Wi‑Fi. Autre jalon pour l'opérateur: la fin de Free WiFi est annoncée au 1er octobre 2025.

Pourquoi Free coupe-t-il le Femtocell maintenant ?

La bascule tient en trois raisons: la fin programmée de la 3G, l’essor du VoWiFi et la généralisation des appels en VoLTE. Le Femtocell ne parle qu’en 3G; alors que la 2G et la 3G sont en voie d’extinction (la 2G est attendue hors service en 2026), maintenir ce relais n’a plus de sens.

En parallèle, la qualité en intérieur s’est améliorée grâce à des fréquences comme la 700 MHz, qui portent mieux à travers les murs. Et les autres opérateurs avaient déjà tourné la page depuis des années: Free s’aligne, désormais porté par les appels Wi‑Fi/4G/5G.

Qu’est-ce que ça change pour les abonnés à la maison ?

Sur Freebox Révolution, le module Femtocell n’a plus d’effet: les appels passent par les appels Wi‑Fi si le smartphone est compatible, ou par la 4G/5G via la VoLTE hors du Wi‑Fi. Rien n’est imposé aux clients: le boîtier peut rester en place ou être retiré, au choix.

Pour les téléphones plus anciens qui n’acceptent pas la voix sur Wi‑Fi, l’impact se ressent surtout dans les logements où la 4G passe mal. Quelques réflexes utiles peuvent faire la différence :

Vérifier la compatibilité VoWiFi / VoLTE du mobile et activer “Appels Wi‑Fi” si disponible.

/ du mobile et activer “Appels Wi‑Fi” si disponible. Mettre à jour le smartphone, redémarrer la box, et placer le routeur au centre du logement.

Quelles alternatives remplacent concrètement la femtocell ?

Pour la messagerie, le RCS complète les SMS/MMS via le Wi‑Fi, tandis que la voix s’appuie sur le VoWiFi chez soi et la VoLTE en mobilité. Les Freebox Pop et Ultra n’intégraient déjà plus le Femtocell, signe que l’écosystème avait changé de cap.

À noter aussi: l’arrêt du réseau communautaire Free WiFi dès le 1er octobre 2025. En clair, l’architecture d’accès recentre les communications sur le Wi‑Fi domestique et les réseaux 4G/5G, plus rapides, plus stables et plus simples à maintenir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Dois-je retirer le boîtier Femtocell de ma Freebox ?

Non. Free n’impose aucune manipulation: le boîtier peut rester installé ou être retiré, à votre convenance. Il ne fournit simplement plus de service depuis la mise à jour 4.9.9.

Mon téléphone est-il compatible avec les appels Wi‑Fi ?

La plupart des smartphones récents le sont. Si l’option “Appels Wi‑Fi” n’existe pas ou n’est pas supportée, la voix passera par la 4G (VoLTE) ou, pour les modèles compatibles, par la 5G (VoNR) en extérieur.

Quid du réseau Free WiFi partagé entre abonnés ?

Il s’arrête le 1er octobre 2025. Les usages se recentrent sur le Wi‑Fi de la box et sur les réseaux cellulaires 4G/5G pour les appels et la data.