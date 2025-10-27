C'est un effet collatéral que Microsoft n'avait sans doute pas anticipé. La fin du support de Windows 10, effective depuis le 14 octobre 2025, a bien provoqué la vague de renouvellement de PC attendue.

Le marché global a crû de 8,1 % au troisième trimestre 2025. Mais le grand gagnant de cette migration forcée n'est pas (seulement) Windows 11. C'est Apple, qui voit les ventes de ses Mac s'envoler.

Comment se chiffre cette croissance du marché PC ?

Selon le cabinet d'analyse Counterpoint Research, le troisième trimestre 2025 a été très dynamique. Le marché global des PC a connu une croissance de 8,1 % en glissement annuel. Le moteur principal de cette hausse est clair : l'arrêt définitif du support de Windows 10.

Des millions d'utilisateurs et d'entreprises sont contraints de mettre à niveau leur matériel pour passer à Windows 11. Un autre facteur, la crainte de nouveaux tarifs douaniers américains, a aussi poussé les distributeurs à faire des stocks.

Pourquoi Apple est-il le grand gagnant surprise ?

Si Lenovo reste le leader du marché avec une croissance impressionnante de 17,4 %, le véritable choc vient de la deuxième place. Apple a vu ses livraisons de Mac bondir de 14,9 % sur un an. C'est une performance spectaculaire qui dépasse largement celle d'autres acteurs historiques comme HP (+10 %) ou Asus (+14 %). Fait notable, Dell est même en léger recul (-0,9 %).

Ce chiffre montre que face à l'obligation de changer de machine, une part non négligeable d'utilisateurs de Windows 10 choisit de quitter l'écosystème Microsoft. Plutôt que de migrer vers un "Copilot+ PC" sous Windows 11, ils préfèrent passer au Mac.

Est-ce la fin de la domination de Windows ?

Non, la domination de Windows n'est pas menacée. Cependant, cette migration forcée agit comme un catalyseur. Elle force les utilisateurs à réévaluer leurs choix. L'arrêt de Windows 10, un système d'exploitation très populaire, est un moment de friction.

Microsoft espérait que ses nouveaux PC dopés à l'IA (Copilot+) seraient la transition naturelle. Mais pour beaucoup, c'est l'occasion de tester un écosystème concurrent qu'ils jugent peut-être plus simple ou plus durable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand le support de Windows 10 s'est-il arrêté ?

Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025.

Le marché global des PC est-il en baisse ?

Non, au contraire. Le marché global a connu une croissance de 8,1 % au troisième trimestre 2025, principalement tirée par cette migration forcée.

Tous les constructeurs de PC ont-ils profité de cette hausse ?

Non. Si Lenovo, Apple, HP et Asus ont vu leurs ventes augmenter, Dell a connu une légère baisse de 0,9 % de ses livraisons.