Apple, le roi de l'innovation, semble caler sur le segment des appareils pliables. Alors que ses concurrents ont déjà pris position, le projet tant attendu d'un iPad pliable géant serait en grande difficulté.



Selon des sources proches du dossier, des problèmes de poids, de coût et de technologie d'affichage obligent la firme à revoir son calendrier.

Pourquoi ce projet est-il un tel casse-tête ?

Le défi est immense : créer un écran pliable de 18 pouces sans pli central visible. Apple travaille avec Samsung Display sur cette dalle OLED. Mais le coût de cette technologie est exorbitant. Les prototypes actuels sont aussi beaucoup trop lourds, pesant environ 1,6 kg, soit le poids d'un MacBook Pro et plus du double d'un iPad Pro actuel. Un comble pour une tablette.

À quoi ressemblerait cet appareil hybride ?

Les prototypes actuels (nom de code J312) ressembleraient à un ordinateur portable une fois fermés, avec une coque en aluminium. Ils n'auraient pas d'écran externe. Une fois ouverts, ils offriraient une surface de travail de 18 pouces.



L'appareil est comparé au MateBook Fold de Huawei, qui pèse cependant près de 500g de moins pour un prix de 3 400 dollars.

Quelles conséquences pour la stratégie d'Apple ?

Ce retard est un coup dur. L'iPhone pliable, lui aussi, pourrait être repoussé à 2027. Pendant ce temps, Samsung, Google et Huawei continuent d'occuper le terrain du pliable. Apple, qui cherche à redynamiser ses ventes d'iPad, comptait sur cet appareil pour créer un nouveau segment.



La facture s'annonce salée : le prix est estimé entre 3 000 et 3 900 dollars, le positionnant comme un produit de niche ultra-premium. Certains ingénieurs douteraient même que le projet voie le jour.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand l'iPad pliable sortira-t-il ?

Initialement visé pour 2028, le lancement est maintenant repoussé à 2029 au plus tôt, en raison de difficultés de développement liées au poids et au coût de l'écran.

Quel serait son prix ?

Les estimations actuelles placent l'appareil autour de 3 000 dollars, voire 3 900 dollars. Ce serait environ trois fois le prix d'un iPad Pro 13 pouces actuel.

L'iPhone pliable est-il aussi retardé ?

Oui, des rumeurs suggèrent que l'iPhone pliable, initialement attendu pour 2026, pourrait être repoussé à 2027 car Apple prendrait plus de temps pour finaliser des éléments clés comme la charnière.