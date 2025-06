Pendant des décennies, regarder la Lune avec précision était le monopole des grandes agences spatiales. Cette époque est sur le point de se terminer. Une société privée américaine, Firefly Aerospace, vient d'annoncer qu'elle allait déployer ses propres "yeux" en orbite lunaire. Leur nom : Ocula. Leur promesse : des images plus nettes que celles de la NASA, accessibles à des clients commerciaux et gouvernementaux.

Qu'est-ce que ce nouveau service d'imagerie Ocula ?

Ocula est un service commercial qui vise à vendre des images en très haute définition de la surface lunaire. Pour ce faire, Firefly Aerospace va équiper ses véhicules orbitaux Elytra de télescopes de pointe, développés par le prestigieux Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). Selon le PDG de l'entreprise, Jason Kim, "Ocula sera l'un des premiers, si ce n'est le premier, service commercial d'imagerie lunaire sur le marché". C'est une étape majeure dans la commercialisation de l'espace lointain.

En quoi cette technologie est-elle plus performante que celle de la NASA ?

La promesse technique d'Ocula est impressionnante. Les satellites de Firefly, placés en orbite à 50 km d'altitude, pourront capturer des images avec une précision de 20 centimètres. C'est plus de deux fois plus précis que les 50 centimètres de l'orbiteur actuel de la NASA, le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Ce dernier, en service depuis 2009, est vieillissant. La technologie d'Ocula pourrait donc non seulement le compléter, mais aussi le remplacer à terme, offrant une vision bien plus détaillée de la surface de la Lune.

À quoi vont servir ces nouvelles images de la Lune ?

Les applications de ce "Google Earth" lunaire sont multiples. Elles sont à la fois scientifiques, commerciales et militaires. Voici les principaux objectifs :

Identifier des ressources : Les capteurs pourront détecter des minéraux clés comme l'ilménite, un indicateur de la présence potentielle d'hélium-3, un carburant envisagé pour la fusion nucléaire.

Préparer de futures missions : Cartographier avec une très haute fidélité les futurs sites d'alunissage pour les missions robotiques et humaines du programme Artemis.

Assurer la sécurité : Le service permettra une surveillance de l'espace autour de la Lune (l'espace cislunaire) pour repérer et identifier d'autres objets, une capacité de renseignement qui intéresse la sécurité nationale américaine.

Quand ce service sera-t-il disponible ?

Les premières images du service Ocula devraient être disponibles dès 2026. La technologie sera embarquée sur un véhicule orbital lors de la mission d'alunissage Blue Ghost 2 de Firefly Aerospace. Une deuxième mission est déjà programmée pour 2028, avec pour objectif de créer à terme une constellation de satellites imageurs.

Qui est Firefly Aerospace ?

C'est une entreprise aérospatiale privée américaine, basée au Texas. Elle fait partie des nouvelles sociétés du "New Space" qui visent à offrir des services spatiaux complets, du lancement de fusées à la livraison de charges utiles sur la surface de la Lune, notamment dans le cadre du programme CLPS de la NASA.

Combien coûteront ces images ?

Firefly Aerospace a annoncé que les données seraient proposées "à bas coût" au début, car le service sera activé sur des missions déjà financées. Aucun prix précis n'a été communiqué, mais l'entreprise vise à rendre ces données accessibles à la fois aux agences gouvernementales et aux nombreuses entreprises privées qui préparent leurs propres missions lunaires.