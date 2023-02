Le navigateur Firefox de Mozilla est disponible dans une version 110. Pour l'importation des données d'un autre navigateur web, Firefox ajoute Opera, Opera GX et Vivaldi à la liste, en plus de Microsoft Edge, Google Chrome ou Safari. Cette importation de données concerne les marque-pages, l'historique et les mots de passe.

Sur Windows 10 et Windows 11, une amélioration des performances de lecture vidéo et pour la mise à l'échelle est à attendre avec des processeurs graphiques qui ne sont pas d'Intel. Des modules tiers injectés dans Firefox et à l'origine d'un plantage peuvent par ailleurs être bloqués (about:third-party).

Mozilla signale également une amélioration des performances WebGL sur Windows, macOS et Linux, ainsi que l'accélération matérielle par défaut de Canvas2D sur macOS et Linux.

Bac à sable pour le GPU sur Windows

Toutefois, le gros morceau avec Firefox 110 concerne le sandboxing pour le GPU et actuellement sur Windows. Il a fait l'objet d'un développement au long cours et permettra d'améliorer la sécurité, avec l'isolation des processus en lien avec le processeur graphique.

Le sandboxing concernait déjà les processus de contenu, par exemple. Le cas échéant, du contenu non fiable et potentiellement malveillant est exécuté dans un environnement confiné. S'il y a compromission, l'accès à d'autres fonctionnalités ou données est empêché.

Un bug contrarie cependant le sandboxing pour le GPU. Afin d'y faire face, un accès complet au système de fichiers a été octroyé au processus GPU sous sandbox. Il sera ultérieurement révoqué avec la résolution du problème, lors d'une prochaine mouture de Firefox.

Firefox n'est plus sur le podium mondial

Firefox 110 s'accompagne de la correction d'une vingtaine de vulnérabilités de sécurité. Il n'est pas fait mention d'une exploitation dans des attaques alors qu'un correctif n'était pas disponible.

D'après StatCounter, la part de marché mondiale de Firefox sur l'ordinateur est à moins de 7 % en janvier. Une quatrième place derrière Google Chrome (66,4 %), Microsoft Edge (11 %) et Safari (9,3 %). Le mobile fait plonger cette part de marché pour Firefox.

Pour le cas de la France, Firefox résiste mieux et se classe deuxième derrière Google Chrome sur l'ordinateur. Il résiste également un peu mieux sur mobile, tout en étant décroché.