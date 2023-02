En marge d'un léger relooking, le navigateur Microsoft Edge va profiter de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités d'IA. Elles sont en lien avec le nouveau Bing et le modèle Prometheus qui supervise les résultats avec le modèle d'IA d'OpenAI.

Une autre annonce pour Microsoft Edge est sans rapport avec l'IA. Elle concerne son lecteur PDF, dans le cadre d'un partenariat entre Microsoft et Adobe. C'est assez inattendu en apparence, la technologie Adobe Acrobat PDF sera intégrée nativement dans le navigateur web.

La gratuité conservée

La modification n'aura pas d'incidence sur la gratuité de la solution de lecture PDF avec Microsoft Edge. Cependant, des fonctionnalités plus avancées (édition, conversion, fusion de fichiers…) seront proposées via un abonnement Acrobat et l'extension pour navigateur. En étant bien évidemment mises en avant…

Avec le moteur PDF d'Adobe Acrobat, Microsoft écrit que l'expérience PDF dans son navigateur Edge bénéficiera d'une plus grande fidélité pour des couleurs et des graphiques plus précis, des performances améliorées et une sécurité renforcée dans le traitement PDF.

En matière d'accessibilité, et toujours en restant dans le champ de la gratuité, la sélection du texte et la lecture à voix haute sont promises pour être améliorées.

Avec Windows 10 et Windows 11

Pour le grand public, le déploiement débutera au mois de mars prochain jusqu'au mois de septembre suivant. Ce sont les utilisateurs de Microsoft Edge sur Windows 10 et Windows 11 qui seront concernés. C'est plus vague pour Microsoft Edge sur macOS.

Le moteur actuel dans la solution PDF de Microsoft Edge sera supprimé le 31 mars 2024. Un calendrier qui tient compte du déploiement dans les entreprises.

Adobe proposait déjà des fonctionnalités PDF et de signature électronique d'Acrobat et Acrobat Sign dans diverses applications de Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive…). Avec un aspect freemium, le changement opéré pour la solution PDF native de Microsoft Edge semble surtout être une nouvelle facette de ce partenariat.