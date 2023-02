L'arrivée du robot conversationnel ChatGPT est amené à révolutionner les moteurs de recherche, sous réserve de réussir à l'encadrer pour qu'il ne débite pas trop de fausses informations avec une parfaite assurance.

Les concepteurs de moteur de recherche sont aux aguets quant aux transformations que vont apporter les chatbots dans la quête d'information des utilisateurs et dans la présentation du résultat.

Pendant que Microsoft et Google anticipent une intégration dans Bing et Google Search et font les premières démonstrations, Opera souhaite également injecter une dose de ChatGPT dans son navigateur Web, sous forme de AIGC (AI generated content ou contenu généré par intelligence artificielle).

Résumer des pages Web et articles

Dans son cas, il s'agit de trouver comment utiliser le chatbot aux 100 millions d'utilisateurs pour apporter des fonctions supplémentaires au navigateur. Cela se traduira dans le cas d'Opera par l'ajout d'un bouton Shorten.

Ce dernier permettra d'activer ChatGPT pour réaliser un résumé des informations d'une page Web ou d'un article sous forme de liste à puces. La fonction Shorten doit permettre de mieux filtrer l'énorme quantité d'informations et d'en faire ressortir les points importants.

La fonctionnalité est présentée comme un filtre face aux immenses quantités d'information du Web et reprend ainsi une des nombreuses possibilités de ChatGPT en matière de traitement et de génération de données.

Shorten bientôt disponible

Il reste intéressant de voir comment ChatGPT peut enrichir l'expérience utilisateur d'un navigateur Web en la canalisant sur certains aspects et sans perdre de vue le focus sur la recherche Web et la mise en valeur informative.

Si la fonction Shorten peut être utile pour faire ressortir les points saillants d'un article, elle risque vite de poser de nouvelles questions en fragmentant encore un peu plus l'accès à l'information et en retirant le contexte pour la résumer à quelques points.

L'application de Shorten ne sera donc pas systématique et restera une fonction à activer selon les besoins de l'utilisateur. Opera n'indique pas encore quand elle sera disponible, sinon que ce sera "pour bientôt".