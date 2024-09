Mozilla publie la version 130 de Firefox. Elle introduit une nouvelle page Firefox Labs dans les Paramètres. Directement dans une mouture stable du navigateur, le but est de permettre d'essayer facilement des fonctionnalités encore expérimentales, sans besoin par exemple de se rendre sur about:config pour une activation.

Firefox Labs offre l'opportunité d'essayer des fonctionnalités expérimentales en matière d'outils de développement et de navigation. Pour ces dernières, il est proposé d'ajouter un chatbot IA au panneau latéral de Firefox.

Le choix se fait actuellement entre ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral. Avec une connexion au compte idoine et dans le contexte d'une page web, il sera ainsi possible d'avoir un chatbot IA sous la main pour l'interroger sur du contenu ou encore obtenir un résumé de texte.

Mozilla avait dévoilé son intention de proposer des chatbots IA dans Firefox en juin, sans toutefois une intégration au niveau des fonctionnalités principales du navigateur. " L'IA et un ingrédient qui peut améliorer votre expérience. Il n'est pas nécessaire de remplacer les outils que vous connaissez et aimez déjà. "

Ultérieurement, il est en outre prévu une option de configuration simple pour un chatbot IA privé et entièrement local comme alternative à des fournisseurs tiers.

Dans un tout autre registre, une fonctionnalité expérimentale avec Firefox Labs est l'ouverture automatique de l'incrustation d'image (mode Picture-in-Picture) pour des vidéos actives lors du changement d'onglet.

Avec la traduction en local

Au-delà de Firefox Labs, Firefox 130 ajoute la prise en charge d'une dizaine de nouvelles langues pour la traduction intégrée et permet de traduire des parties de textes sélectionnées dans différentes langues après une traduction complète de la page.