Mozilla publie la version 145 du navigateur Firefox. Elle introduit une avancée dans la protection de la vie privée en s'attaquant plus frontalement au fingerprinting, une méthode de pistage persistante qui permet d'identifier un internaute de manière unique, même lorsque les cookies sont désactivés.

Une deuxième phase contre le fingerprinting

La stratégie repose sur une approche en plusieurs couches. Depuis 2021, le navigateur a progressivement intégré des protections de première phase qui masquaient les informations les plus couramment exploitées, telles que la manière dont la carte graphique dessine les images ou les polices installées.

Selon Mozilla, ces premières mesures avaient déjà réduit la traçabilité à environ 35 %. Avec Firefox 145, la deuxième phase entre en vigueur, ciblant des fuites d'informations plus subtiles en standardisant les données partagées, comme les détails matériels ou les polices.

Les résultats de la nouvelle protection

Les nouvelles défenses sont conçues pour brouiller les pistes de manière ciblée. Par exemple, le nombre de cœurs du processeur est systématiquement rapporté comme étant de deux, le support tactile est limité à des valeurs fixes, et seules les polices système standards sont exposées.

D'après Mozilla, ces améliorations permettent de réduire fortement le nombre d'utilisateurs traçables. La proportion d'utilisateurs pouvant être pistés de manière persistante par fingerprinting chuterait de 35 % (première phase) à 20 % (deuxième phase).

Un équilibre entre confidentialité et expérience utilisateur

Mozilla insiste sur le fait que ces protections représentent un équilibre entre la lutte contre les trackers et le maintien de la fonctionnalité des sites web. Un blocage plus agressif est susceptible de casser les fonctionnalités légitimes des sites web.

C'est pourquoi les nouvelles défenses (déploiement progressif) sont proposées dans le mode Strict de la Protection renforcée contre le pistage et la navigation privée. Les utilisateurs gardent le contrôle et peuvent désactiver les protections pour des sites spécifiques, en cas de problème de compatibilité.

Les autres nouveautés de Firefox 145

Au-delà de la lutte contre le fingerprinting, Firefox 145 apporte d'autres nouveautés notables.

Le navigateur prend désormais en charge les commentaires dans les documents PDF, permettant d'ajouter, modifier ou supprimer des notes. Une fonction " Copier le lien du surlignage " permet de créer des liens vers des sections spécifiques d'une page web.

Le panneau latéral ajoute un accès aux mots de passe enregistrés et pour une gestion directe, sans avoir à ouvrir un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, le survol d'un nom de groupe d'onglets offre un aperçu des onglets qu'il contient. En matière de personnalisation, des fonds d'écran inspirés de la nouvelle marque Firefox sont proposés.

Rappelons par ailleurs que Firefox 145 marque la fin de support pour les distributions Linux 32 bits.