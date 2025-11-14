Face à la déferlante de l'IA dans les navigateurs, Mozilla annonce le développement d'une nouvelle fonctionnalité AI Window, destinée à son navigateur Firefox. Cette fenêtre est décrite comme un " espace intelligent et contrôlé par l'utilisateur ".

Mozilla adopte une approche opt-in

Mozilla est critique à l'encontre des navigateurs développés par des entreprises d'IA qui resposent sur un choix binaire : " soit utiliser l'IA tout le temps, soit ne pas l'utiliser du tout ".

" Dans Firefox, vous ne serez jamais enfermé dans un seul écosystème ou n'aurez jamais l'IA imposée dans votre expérience de navigation. " L'utilisateur décide quand, comment, et même s'il souhaite utiliser ces outils.

Déjà mise en application dans le panneau latéral de Firefox avec la section Chatbot IA, cette approche vise à faire de l'IA un compagnon de confiance plutôt qu'un superviseur imposé.

Les ambitions de Mozilla pour l'IA sur le Web

Pour Mozilla, investir dans l'IA est présenté comme une responsabilité pour garantir que le Web reste ouvert, accessible et respectueux de l'utilisateur.

Face à des expériences d'IA qui " enferment dans une boucle conversationnelle ", Mozilla affirme voir une voie différente. L'IA doit servir de guide vers le Web.

" Nous croyons que rester immobile pendant que la technologie avance ne profite ni au Web ni à l'humanité. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de façonner l'intégration de l'IA au Web, de manière à protéger les utilisateurs et à leur offrir davantage de choix, et non l'inverse. "

À quoi ressemblera AI Window ?

Dans Firefox, AI Window fonctionnera aux côtés des modes de navigation classique et privée existants, offrant une troisième voie pour l'expérience " la plus intelligente et personnalisée ".

Si un certain flou demeure en raison du développement en cours, Mozilla précise que cet espace permettra de discuter avec des assistants IA et d'obtenir de l'aide pendant la navigation.

Sur le forum Mozilla Connect, il est révélé que les utilisateurs auront la possibilité de choisir le modèle d'IA qu'ils souhaitent. La communauté est pour le moment invitée à s'inscrire sur une liste d'attente.