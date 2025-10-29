La guerre des navigateurs n'est pas morte. Mozilla Firefox, loin d'abandonner la course face à l'hégémonie de Chrome, vient de dégainer une nouveauté majeure. Une fonction qui pourrait bien faire gagner un temps fou aux utilisateurs, tout en s'attaquant au cœur du modèle économique de son rival, Google.

Qu'est-ce que ces nouvelles "suggestions intelligentes" ?

L'idée est simple : transformer la barre d'adresse en un véritable moteur de recherche. Actuellement, taper "vol AF006" vous donne une suggestion pour rechercher ce vol sur Google. La nouvelle fonction de Firefox ira bien plus loin. Elle affichera directement dans les suggestions un résumé complet du statut du vol, avec les horaires et la porte d'embarquement.





De même, une recherche comme "réparation vélo boston" affichera la fiche d'un commerce populaire, avec son adresse et ses horaires. L'objectif est clair : vous donner la réponse avant même que vous ayez cliqué sur "Entrée".

Pourquoi cette fonction sort-elle seulement maintenant ?

Mozilla avait cette idée dans ses cartons depuis des années. Si le projet avait été abandonné, c'est parce qu'il se heurtait à un principe fondamental de la fondation : la vie privée. Pour proposer ces résultats, Firefox doit envoyer vos frappes clavier à un serveur, ce qui posait un problème de confidentialité.





La clé de voûte s'appelle OHTTP (Oblivious HTTP). C'est un nouveau protocole de chiffrement qui anonymise la requête. Firefox envoie la recherche chiffrée à un relais (géré par Fastly) qui masque l'adresse IP de l'utilisateur, avant de l'envoyer à Mozilla. Ainsi, Mozilla reçoit la requête, mais ne sait pas qui l'a envoyée.

Est-ce une déclaration de guerre à Google ?

C'est une ironie savoureuse. Google, qui finance en grande partie Mozilla via un partage de revenus, est aussi le roi des "résultats enrichis", ces encarts qui s'affichent en haut des recherches et "vampirisent" les sites web sources. Avec cette fonction, Firefox applique la même recette à Google lui-même, en court-circuitant sa page de résultats.





Mais Mozilla ne le fait pas par pure philanthropie. Il est précisé que certains de ces résultats directs pourront être "sponsorisés". La fondation trouve là un moyen de diversifier ses revenus, tout en gardant le contrôle sur la pertinence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette fonction est-elle disponible en France ?

Non, pas pour le moment. La fonctionnalité est d'abord déployée aux États-Unis. Mozilla attendra les retours d'expérience avant un déploiement plus global au cours de l'année.

Peut-on la désactiver ?

Oui. Mozilla a confirmé que la fonction pourra être désactivée dans les options de recherche de Firefox pour ceux qui préfèrent l'ancien système de suggestions.

Comment la protection de la vie privée est-elle garantie ?

Grâce au protocole OHTTP. La requête (ce que vous tapez) est séparée de votre identité (votre adresse IP) par un serveur relais. Mozilla connaît la recherche, mais pas qui l'a faite. Le relais connaît votre IP, mais pas ce que vous avez recherché.