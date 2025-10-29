La protection des mineurs s'accélère : Google a confirmé le déploiement d'un nouveau système de vérification d'âge sur le Play Store. Bientôt, pour télécharger certaines applications, il ne suffira plus de cocher une case. Il faudra prouver activement que vous êtes majeur, en fournissant des données très sensibles.

Pourquoi Google met-il en place cette vérification ?

Google n'agit pas de son plein gré. La firme de Mountain View est contrainte de se conformer à une vague de nouvelles lois américaines sur la protection de l'enfance en ligne.

Here's how https://t.co/ogey8UJ8vN works: https://t.co/rCqsnwYrrr.



"We will use your email address to estimate your age and determine whether you’re 18+.



This is done by reviewing sites and apps where you’ve previously used this email address. If we are unable to estimate your… — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 27, 2025

Le Texas (dès le 1er janvier 2026), l'Utah et la Louisiane imposent désormais aux magasins d'applications de vérifier l'âge des utilisateurs et d'obtenir un accord parental pour les mineurs. Ces lois obligent aussi les plateformes à communiquer des "signaux d'âge" aux développeurs d'applications.

Comment fonctionnera cette vérification d'âge ?

Le déploiement, repéré par le leaker Artem Russakovskii, sera progressif et dépendra des régions. Lorsqu'un utilisateur voudra télécharger une app concernée, une invite apparaîtra, proposant plusieurs méthodes pour prouver son âge. Les options incluent :

L'envoi d'une pièce d'identité officielle .

. La prise d'un selfie (pour une estimation de l'âge par IA).

(pour une estimation de l'âge par IA). Une vérification par carte de crédit (sans frais).

(sans frais). Une estimation d'âge basée sur l'email (via des services tiers comme Verifymy.io).

Pourquoi cette mesure suscite-t-elle déjà la polémique ?

Cette nouvelle exigence rappelle le déploiement chaotique de la même mesure sur YouTube. Les utilisateurs critiquent vivement cette collecte de données personnelles ultrasensibles (selfies, pièces d'identité). La crainte de fuites de données est réelle. De plus, les systèmes d'estimation d'âge par IA sont loin d'être infaillibles.





De nombreux adultes se sont déjà plaints d'être classés à tort comme mineurs sur YouTube, les forçant à envoyer leurs papiers pour débloquer leur compte. Google, de son côté, tente de rassurer en lançant une API "Play Age Signals" (en bêta) pour fournir aux développeurs un statut (ex: "majeur") sans partager les données brutes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette vérification sera-t-elle mondiale ?

Pas forcément. Le déploiement est progressif et dépend des lois locales. Il est initié pour répondre aux nouvelles législations dans certains États américains (Texas, Utah, Louisiane) qui entrent en vigueur en 2026.

Qu'est-ce que Verifymy.io ?

C'est un service tiers qu'utilise Google comme alternative. Au lieu de fournir une pièce d'identité, ce service analyse l'empreinte numérique associée à votre adresse email (sites où vous l'avez utilisée, etc.) pour estimer si vous êtes majeur. Cette méthode ne fonctionnera pas si votre "empreinte numérique" est trop faible.

Que se passe-t-il si je refuse de vérifier mon âge ?

Si vous êtes dans une région concernée et que vous ne complétez pas la vérification d'âge demandée, vous ne pourrez tout simplement pas télécharger les applications que Google juge soumises à cette nouvelle réglementation.