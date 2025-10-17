Cette semaine a marqué un tournant pour des millions d'utilisateurs. Microsoft a mis fin au support technique de Windows 10. Mozilla en profite pour confirmer que son navigateur Firefox continuera d'être pleinement supporté sur Windows 10.

Quel support attendre pour Firefox sur Windows 10 ?

Contrairement à la stratégie adoptée pour Windows 7 et 8 où Mozilla ne fournit que des mises à jour de sécurité, la fondation souligne que Windows 10 reste une plateforme principale pour les utilisateurs de Firefox.

Cela signifie que Firefox sur Windows 10 bénéficiera des mêmes nouveautés et correctifs que sa version pour Windows 11. Les utilisateurs recevront " toutes nos dernières améliorations de fonctionnalités et corrections de bugs. "

L'engagement à combler les vulnérabilités de sécurité le plus rapidement possible n'est en outre pas compromis, et c'est d'autant plus heureux.

Le passage à Windows 11 demeure recommandé

Même si Firefox restera sécurisé, Mozilla insiste sur le fait que la sécurité globale d'un ordinateur dépend avant tout du système d'exploitation. De quoi recommander une mise à niveau vers Windows 11 si le matériel le permet.

Faute de pouvoir passer à Windows 11 ou de choix assumé de rester sur Windows 10, l'option la plus sûre est d'adhérer au programme ESU pour des mises à jour de sécurité de Microsoft pendant une année supplémentaire.

En rappelant que la pression de législation européenne facilite les choses en la matière, puisque c'est la gratuité pour peu d'un compte Microsoft.