Ils sont nombreux, les constructeurs à vouloir marcher dans les pas de Tesla pour s'imposer sur le segment des véhicules électriques mais peu résisteront à la difficulté de s'y établir et de parvenir à atteindre une masse critique.

C'est une chose de développer de beaux projets alléchants produits à quelques exemplaires, c'en est une autre de parvenir à mettre en place une production industrielle de centaines de milliers d'unités.

Tesla est passée par là et a failli ne pas s'en remettre alors que le marché était encore peu consistant mais ouvert à la nouveauté de l'électrique. Les nouveaux acteurs doivent désormais faire face à un marché en ralentissement et aux doutes des consommateurs tout en s'affrontant dans un schéma concurrentiel qui laisse de moins en moins de place aux nouveaux venus.

Fisker, de l'enthousiasme à la réalité du marché

Le constructeur Fisker s'est posé depuis plusieurs années en challenger de Tesla avec la capacité de proposer des véhicules électriques perfectionnés tout en conservant des gammes de prix attractives.

Le SUV Fisker Ocean a été l'emblème de cette stratégie et le constructeur a depuis créé une véritable gamme comportant des modèles emblématiques comme le roadster Fisker Ronin ou le pickup Alaska / Kayak, en passant par un modèle PEAR positionné en ouverture de gamme.

Fisker, du pickup à la sportive électrique, une gamme riche présentée fin 2023

Cela fait beaucoup de projets, couvrant des segments divers, et Fisker tente en parallèle de bâtir des sites de production en Europe et aux Etats-Unis. Mais la réalité économique et des lenteurs de production sont en train de rattraper le rêve de suivre les traces de Tesla.

La production du Fisker Ocean peine à décoller et les efforts pour la renforcer pourraient arriver trop tard. Selon le Wall Street Journal, Fisker craint de ne pas avoir assez de ressources financières pour arriver au bout ses projets et aurait pris contact avec des consultants spécialisés en restructuration en vue d'une possible mise en faillite.

Fisker s'interroge sur son avenir

Le constructeur a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts et le doute grandit sur sa capacité à réaliser ses objectifs. Les ventes du SUV Fisker Ocean ne sont pas suffisantes pour générer suffisamment de revenus et c'est tout le modèle économique qui serait en péril, à moins de se lier à un partenaire.

Fisker Ocean

Ceci dit, cette prise de contact ne signifie pas que le sort de Fisker est scellé et que la firme ira jusqu'au processus de faillite. Même si cela devait arriver, elle aurait plusieurs mois pour refonder sa stratégie, peut-être en la resserrant sur un plus petit nombre de modèles.

La perspective évoquée par le Wall Street Journal suffit cependant à faire s'effondrer le cours de Fisker (-45%), les investisseurs considérant que le contexte n'est pas des plus favorables, alors que d'autres constructeurs émergents, comme Lucid Group ou Rivian, sont eux aussi malmenés et peinent à générer une production de véhicules électriques suffisante pour alimenter leur modèle économique.