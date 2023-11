Nombre de startups rêvent d'un destin à la Tesla dans les véhicules électriques mais bien peu parviendront à aller au bout de l'aventure industrielle. Car si l'engouement pour des véhicules aux caractéristiques avancées est là, le passage du concept à la mise en oeuvre de la production est un exercice redoutable.

Difficile dès lors de parvenir au niveau de production créant l'effet boule de neige qui validera le modèle économique. Le patron de Tesla, Elon Musk, avait évoqué "l'enfer de la mise en production" de la Tesla Model 3 en 2018 et il a souligné que l'entreprise avait failli couler à plusieurs reprises, sur le fil d'un déséquilibre financier.

Plusieurs challengers de Tesla tentent de gagner leurs galons et de prendre une place significative sur le marché mais le contexte est de plus en plus compliqué après les pénuries de composants électroniques, les pénuries et surtout le réveil des constructeurs chinois aux moyens financiers et industriels démesurés, même si cela ne garantit pas leur pérennité dans un marché qui bouge très vite.

Production et livraisons en hausse mais pas assez vite

Le constructeur Fisker fait partie des entreprises voulant proposer des véhicules électriques ambitieux qui pourraient faire de l'ombre aux Tesla...s'il parvient un jour à en produire suffisamment.

La firme ne manque pas d'ambition et a révélé durant l'été toute une gamme de véhicules électriques couvrant différents segments, de la sportive Ronin à l'inévitable pickup électrique Alaska en passant par la plus sage PEAR.

En attendant de concrétiser ces projets, c'est le SUV Fisker Ocean qui fait l'objet de toutes les attentions puisque c'est le premier à entrer en production. Et les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes.

Dans son rapport financier trimestriel, le constructeur fait état d'une livraison de seulement un gros millier de Fisker Ocean sur le troisième trimestre et de pertes financières plus importantes que prévu.

La firme a bien tenté de rassurer en que la production augmente sensiblement (plus de 4700 véhicules Ocean produits au troisième trimestre, contre 1022 exemplaires produits au trimestre précédent, tandis que 1200 véhicules ont été déjà livrés sur le seul mois d'octobre.

Accélérer la cadence dans l'adversité

Tout en affirmant être en phase de montée en production, cela ne rassure pas les marchés, faisant chuter le cours en Bourse de 10% à l'annonce des résultats trimestriels.

Avec 71,8 millions de dollars de chiffre d'affaires, loin des plus de 100 millions de dollars attendus par les analystes, et 91 millions de dollars de perte nette, certes en recul par rapport à la même période l'an dernier, la flamme de la confiance des investisseurs reste incertaine, d'autant plus que plusieurs têtes pensantes de Fisker ont quitté l'entreprise.

Fisker Ocean (MWC 2022)

L'usine autrichienne Magna International devrait tout de même pouvoir produire autour de 20 000 Fisker Ocean d'ici la fin de l'année. Cela reste très loin des capacités de production de 400 000 à 500 000 véhicules par trimestre de Tesla.

S'il faut bien commencer quelque part, l'entreprise d'Elon Musk a tout de même pris une dimension industrielle conséquente portée par ses multiples Gigafactories qui sera désormais difficile à rattraper.