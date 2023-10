Le constructeur Tesla reste très suivi sur ses volumes de production et de livraison de véhicules électriques dans un marché en cours de structuration et déjà soumis à une forte concurrence.

Le deuxième trimestre 2023 avait été marqué par une production de près de 480 000 véhicules et des livraisons de plus de 460 000 véhicules, constituant de nouveaux records et affolant les investisseurs.

Sur le troisième trimestre, la situation est un peu différente dans la mesure où la firme a mis ponctuellement plusieurs sites de production pour les moderniser, ce qui a un léger impact sur les volumes de production.

Un peu moins de volume pour améliorer les usines

Tesla annonce ainsi avoir produit un peu plus de 430 000 véhicules et en avoir livré 435 000 sur le troisième trimestre 2023. C'est un peu moins que les attentes des analystes qui attendaient autour de 460 000 livraisons sur la période.

La nouvelle Tesla Model 3 Highland

Si le constructeur avait prévenu des mises en pause de certaines de ses usines et des conséquences pour son activité, les investisseurs ont tout de même sanctionné la nouvelle en faisant reculer le cours en Bourse de Tesla de 2%.

Pour autant, la firme estime pouvoir toujours tenir son objectif annuel fixé à 1,8 million de véhicules électriques livrés en 2023. Les 2 millions de véhicules livrés semblent désormais difficiles à atteindre mais ce serait déjà une belle progression par rapport aux 1,3 million de véhicules livrés l'an dernier.

Nouveaux projets, restylages...

Si le constructeur évoque volontiers les volumes concernant les véhicules électriques grand public, aucune information n'a filtré à propos des poids lourds électriques Tesla Semi commercialisés depuis fin 2022, tandis qu'il est encore trop tôt pour faire intégrer le pickup Cybertruck dans les volumes.

Tesla joue sur les prix depuis le début de l'année pour tenir ses volumes et mettre la pression sur la concurrence. La firme a débuté une phase de restylage de ces modèles les plus abordables avec tout d'abord une Tesla Model 3 Highland revisitée et qui sera suivie d'une Model Y Juniper un peu plus tard.

Ces nouveautés vont permettre de relancer l'intérêt pour ces deux modèles qui restent le fer de lance de la gamme Tesla, en l'absence d'un véhicule encore plus abordable qui permettrait de toucher un nouveau public en se positionnant vers 25 000 dollars, au lieu de 40 000 dollars environ actuellement pour des Tesla Model 3 ou Y.