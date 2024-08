Alors qu'il semblait insubmersible, le site de streaming illégal Fmovies à plus de 190 millions de visites par mois ne donne plus signe de vie depuis plusieurs longues semaines. Proposant des films et des séries, TorrentFreak le présentait comme le site de streaming pirate le plus populaire au monde.

Sans grande surprise, Fmovies était dans le collimateur de l'association anti-piratage MPA (Motion Picture Association) et sur la liste noire Notorious Markets List du Bureau du représentant américain au Commerce.

Disposant d'une soixantaine de domaines associés, Fmovies a fait l'objet de mesures de blocage dans divers pays. Selon la MPA, la source principale de fichiers du site provenait de VidSRC.to, après la fermeture de la plateforme de piracy-as-a-sevice 2Embed.

Un réseau Fmovies touché

Après des années de présence en ligne, la disparition de Fmovies mi-juin demeure encore mystérieuse à ce jour. Elle a ultérieurement entraîné dans son sillage plusieurs autres sites affiliés. TorrentFreak cite notamment Aniwave, Zoroxtv et Fboxz, parmi une quinzaine d'autres sites.

Sur Reddit, un administrateur présumé d'Aniwave écrit : " Le propriétaire du site a toujours été assez déconnecté de nous, nous prévenant rarement ou ne nous donnant aucune information à l'avance. " Les adieux d'Aniwave ont toutefois eu un caractère plus officiel :

D'après TorrentFreak, des sites prétendants être des remplaçants ou des réincarnations des sites disparus vont inévitablement - et opportunément - faire leur apparition.