D'après les données de SimilarWeb et dans la catégorie " Streaming et TV en ligne ", FMovies figure dans le Top 10 des sites enregistrant le plus gros trafic depuis les États-Unis. Sur le mois de mars, il se classe juste devant Disney+.

Alors qu'il dépasse les 190 millions de visites par mois dans le monde, près de 40 % du trafic web pour FMovies provient des États-Unis. Le problème est que FMovies est un site de streaming illégal qui propose des films et des séries.

Ces chiffres sont mis en évidence par TorrentFreak qui souligne toutefois que le trafic considéré ne tient pas compte des applications. Sans quoi, Disney+ devrait sans doute laver l'affront d'être dépassé par FMovies sur ses propres terres américaines.

Un site qui horripile la MPA

Des législateurs aux États-Unis avaient déjà exprimé leur étonnement en constatant une facilité d'accès. La mise en lumière du cas de FMovies fait suite à un discours la semaine dernière du président et patron de l'association anti-piratage MPA (Motion Picture Association).

Pour le CinemaCon à Las Vegas qui réunit l'industrie cinématographique, Charles Rivkin a déclaré après avoir plaidé pour l'efficacité du blocage des sites pirates : " Un des plus grands sites de streaming illégal au monde, FMovies, reçoit plus de 160 millions de visites par mois et, comme d'autres pays ont déjà adopté une législation sur le blocage des sites, un tiers de ce trafic provient toujours des États-Unis. "

Le responsable de la MPA a poursuivi : " Cela signifie que des millions d'Américains regardent des contenus qui ont été volés et partagés par des pirates numériques. Des contenus qui ont été conçus et développés pour le grand écran. "

A priori, les chiffres sont encore plus significatifs actuellement que ceux mentionnés par le responsable de la MPA qui défend les intérêts des plus gros studios de production américains (Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios) et de Netflix.

Sur la liste noire américaine

Opérant manifestement hors des États-Unis, FMovies est évidemment sur la Notorious Markets List du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR). Il s'approvisionnerait auprès de VidSRC.to et aurait une soixantaine de domaines associés.

Selon le rapport, FMovies fait l'objet de mesures de blocage dans plusieurs pays. Pour autant, sa popularité reste sur une phase ascendante.