Samsung Galaxy S25 5G 256 Go + Galaxy Chromebook Go
Le Galaxy S25 est doté d’un écran Infinity-O de 6,2 pouces Full HD+ Dynamic AMOLED 2X, avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, compatibilité HDR10+ et fonction Always-On Display, le tout protégé par du Gorilla Glass Victus 2.
Il fonctionne sous Android 15 avec One UI 7 et embarque la puce Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour des performances rapides et fluides au quotidien.
La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3, complétés par des outils intelligents d’optimisation et la prise en charge du HDR10+. La vidéo monte jusqu’en 8K à 30 i/s ou en 4K à 60 i/s, à l’arrière comme à l’avant.
Son autonomie est assurée par une batterie de 4 000 mAh compatible charge filaire 25 W et sans fil 10 W, tandis que les fonctions Galaxy AI simplifient l’usage grâce à une assistance intelligente et contextuelle.
Retrouvez le pack Samsung Galaxy S25 5G 256 Go Gris + Galaxy Chromebook Go à 799 € au lieu de 1 468 €, soit une remise de 46% sur la Fnac ou Darty.
Voici quelques autres packs smartphones également proposés en ce moment chez Darty / Fnac :
- Redmi 15C 5G - 256 Go Midnight Black + Buds 6 Play à 179 € soit -21% + 20 € de remise pour les abonnés Darty Max (6,9" LCD HD+ 120Hz, 50MP avec IA, 6000 mAh, Dimensity 6300 octa-core jusqu’à 2,4GHz, jusqu’à 1 To de stockage via microSD, IP64, charge rapide 33W)
- OPPO Reno14 F 5G - 256 Go Vert émeraude + Enco Buds 3 à 299,90 € soit -14% (6,57" AMOLED 120Hz, 6000 mAh, Snapdragon 6 Gen 1 octa-core, 50MP + 8MP + 2MP, caméra avant 32MP, charge filaire 45W, IP68 / IP69)
- Motorola Edge 60 Fusion 5G - 256 Go Pantone Slipstream + Moto Watch Fit à 302 € soit -40% (6,6" pOLED 120Hz, HDR10, 3 capteurs photo IA avec principal 50MP, Dimensity 7300 octa-core jusqu'à 2,5 GHz, 5200 mAh, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, IP68 - IP69 / MIL-STD 810H)
- Samsung Galaxy A56 5G - 256 Go Graphite + Casque sans fil Lacoste à 469 € soit -26% (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5000mAh, IP67, Entourer pour chercher, WiFi 6...)
- Google Pixel 10 5G - 128 Go Noir + Buds 2a à 699 € soit -33% (6,3" Actua OLED 120Hz, Gorilla Glass Victus, RAM 12 Go, 48MP, Google Tensor G5, 4970 mAh, charge rapide, WiFi 6)
- Xiaomi 15T Pro 5G - 512 Go Noir + Enceinte Sound Outdoor 30W à 803 € soit -15% + 100 € de bonus reprise (6,83'' Eye Care AMOLED 1,5K, 144Hz, Gorilla Glass 7i, téléobjectif 5x Pro Leica, Dimensity 9400+, 5500 mAh, HyperCharge filaire 90W et sans fil 50W, IP68, résistance aux chutes renforcée, HyperAI...)
- Google Pixel 10 Pro XL 5G - 256 Go Quartz Gris + Enceinte Bang & Olufsen Beosound Explore à 1 099 € soit -29% + 100 € de bonus reprise (6,8" Super Actua OLED LTPO, Gorilla Glass Victus 2, max 3300 nits, 50MP + 48MP + 48MP, caméra avant 42MP, RAM 16 Go, 5200 mAh...)
➡️ Et allez voir aussi notre top 3 des promos du jour (imprimante 3D Elegoo Centauri Carbon, TV Mini-LED TCL 4K 65" et enceinte de fête Tronsmart Halo 300) ainsi que la Vente Flash de Noël Boulanger spécial son et petit électroménager jusqu'au 19/12 inclus !