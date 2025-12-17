Samsung Galaxy S25 5G 256 Go + Galaxy Chromebook Go

Le Galaxy S25 est doté d’un écran Infinity-O de 6,2 pouces Full HD+ Dynamic AMOLED 2X, avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, compatibilité HDR10+ et fonction Always-On Display, le tout protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

Il fonctionne sous Android 15 avec One UI 7 et embarque la puce Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour des performances rapides et fluides au quotidien.

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3, complétés par des outils intelligents d’optimisation et la prise en charge du HDR10+. La vidéo monte jusqu’en 8K à 30 i/s ou en 4K à 60 i/s, à l’arrière comme à l’avant.

Son autonomie est assurée par une batterie de 4 000 mAh compatible charge filaire 25 W et sans fil 10 W, tandis que les fonctions Galaxy AI simplifient l’usage grâce à une assistance intelligente et contextuelle.

Retrouvez le pack Samsung Galaxy S25 5G 256 Go Gris + Galaxy Chromebook Go à 799 € au lieu de 1 468 €, soit une remise de 46% sur la Fnac ou Darty.



Voici quelques autres packs smartphones également proposés en ce moment chez Darty / Fnac :

