Samsung Galaxy S25 5G 256 Go + Galaxy Chromebook Go

Le Galaxy S25 est doté d’un écran Infinity-O de 6,2 pouces Full HD+ Dynamic AMOLED 2X, avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, compatibilité HDR10+ et fonction Always-On Display, le tout protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

Il fonctionne sous Android 15 avec One UI 7 et embarque la puce Snapdragon 8 Elite gravée en 3 nm, associée à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour des performances rapides et fluides au quotidien.

Samsung Galaxy S25

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3, complétés par des outils intelligents d’optimisation et la prise en charge du HDR10+. La vidéo monte jusqu’en 8K à 30 i/s ou en 4K à 60 i/s, à l’arrière comme à l’avant.

Son autonomie est assurée par une batterie de 4 000 mAh compatible charge filaire 25 W et sans fil 10 W, tandis que les fonctions Galaxy AI simplifient l’usage grâce à une assistance intelligente et contextuelle.

Retrouvez le pack Samsung Galaxy S25 5G 256 Go Gris + Galaxy Chromebook Go à 799 € au lieu de 1 468 €, soit une remise de 46% sur la Fnac ou Darty.


