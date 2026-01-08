C'est le coup d'envoi des soldes d'hiver chez le duo Fnac et Darty ! Cette période est l'occasion idéale de monter en gamme sur vos équipements essentiels.





Informatique, photo, son, gros électroménager ou univers gaming... Nous avons passé au crible les deux enseignes pour isoler les remises les plus significatives sur le matériel de référence.

Informatique & tablettes

1. MacBook Air 13" (Puce M4, 256 Go) : 999 € au lieu de 1 099 €.

2. PC portable gamer HP Victus 15 (15,6", Ryzen 5, 16 Go RAM) : 669,99 € au lieu de 803,99 €.

3. iPad Air 11" WiFi - Bleu (Puce M3, 128 Go) : 669,99 € (moins cher que certains modèles avec puce M2).

Image & son

4. TV OLED LG evo OLED55C5 4K 2025 55" : 999 € au lieu de 1 299 €.

5. Casque Sony WH-1000XM5 : 279,99 € au lieu de 299,99 € (différents coloris)

6. Barre de son Samsung B-Series B660F 2025 (3.1Ch, caisson de basses, Dolby 5.1ch) : 199,99 € au lieu de 329,99 €.

7. Enceinte Marshall Stanmore III : 349,99 € au lieu de 399,99 €.

Électroménager

8. Machine à café à grain De'Longhi Magnifica S : 279,99 € au lieu de 299,99 €.

9. Aspirateur Dyson V12 Origin : 399 € au lieu de 499 €.

10. Lave-linge hublot AEG (9 kg) : 599,99 € au lieu de 869,99 €.

11. Robot cuiseur multifonction Moulinex I-Companion : 699,99 € avec le code COMPANION100.

Jeux vidéo & loisirs

12. Manette filaire Pdp Rematch Spirit Red Noir Rouge (pour PC, Xbox One / Series S et Xbox) : 17,50 € au lieu de 29,99 €.

13. Liseuse Kobo Libra Colour 7'' 32 Go : 219,99 € au lieu de 239,99 €.

14. Appareil photo hybride Sony Alpha 7 IV (Boîtier nu) : 1 999 € + jusqu'à 300 € remboursés par Sony

15. Drone Dji Mini 4 Pro Fly More Combo avec radiocommande : 846 € au lieu de 959 €.

➡️ Toutes les offres sont à retrouver sur les pages dédiées aux soldes d'hiver Fnac et Darty.

