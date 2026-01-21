Si vous possédez la carte Fnac+ ou One, c'est le moment idéal pour renouveler vos équipements : jusqu'au 28/01 inclus, bénéficiez de 10% cagnottés après achat avec le code FNAC10 sur une sélection de gros électroménager de grandes marques sur le site Darty.

Voici quelques produits incontournables pour profiter au mieux de vos avantages.

Sélection lavage (lave-linges & lave-vaisselle)

Lave-linge hublot Whirlpool FFBB9489BVFR 9 kg : 429,99 € (au lieu de 559,99 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10 + 50 € remboursés par Whirlpool

➡️ Points forts : technologie 6ème Sens pour optimiser les consommations, moteur induction robuste et système FreshCare+ qui garde le linge frais par injection de vapeur jusqu'à 6h après la fin du cycle.





(au lieu de 559,99 €) + 10% cagnottés avec le code par Whirlpool ➡️ Points forts : technologie 6ème Sens pour optimiser les consommations, moteur induction robuste et système FreshCare+ qui garde le linge frais par injection de vapeur jusqu'à 6h après la fin du cycle. Lave-linge hublot Samsung WW90CGC04DAE 9 kg : 449 € (au lieu de 599 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10

➡️ Points forts : technologie EcoBubble pour un lavage efficace à basse température et moteur induction ultra-silencieux.





(au lieu de 599 €) + 10% cagnottés avec le code ➡️ Points forts : technologie EcoBubble pour un lavage efficace à basse température et moteur induction ultra-silencieux. Lave-vaisselle pose libre Bosch SMS4ETI28E (60 cm, 13 couverts) : 599,99 € (au lieu de 699,99 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10

➡️ Points forts : système de séchage EfficientDry avec ouverture de porte automatique en fin de cycle, moteur EcoSilence Drive ultra-silencieux et durable, et connectivité Home Connect pour piloter votre appareil à distance.

Sélection froid (réfrigérateurs)

Réfrigérateur combiné Samsung RB34C602DSA (344 L) : 599,99 € (au lieu de 699,99 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10

➡️ Points forts : technologie SpaceMax offrant un volume intérieur optimisé, froid ventilé intégral No Frost pour éviter le givre, et connectivité Wi-Fi SmartThings permettant de réduire la consommation via le mode AI Energy.





(au lieu de 699,99 €) + 10% cagnottés avec le code ➡️ Points forts : technologie SpaceMax offrant un volume intérieur optimisé, froid ventilé intégral No Frost pour éviter le givre, et connectivité Wi-Fi SmartThings permettant de réduire la consommation via le mode AI Energy. Réfrigérateur combiné LG GBV3200DEP (387 L) : 599,99 € (au lieu de 799,99 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10

➡️ Points forts : un volume généreux de 387 litres équipé du Linear Cooling pour minimiser les variations de température et du Door Cooling qui refroidit rapidement et uniformément l'intérieur du réfrigérateur grâce au rideau d'air froid.

Sélection cuisson (four & plaque)

Four encastrable pyrolyse Electrolux EOF4P46H : 449,99 € (au lieu de 799,99 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10

➡️ Points forts : profitez d'une cuisson parfaitement homogène grâce à la technologie chaleur tournante pulsée, d'un entretien simplifié par pyrolyse et d'une interface intuitive avec affichage LED et commandes rétractables.





(au lieu de 799,99 €) + 10% cagnottés avec le code ➡️ Points forts : profitez d'une cuisson parfaitement homogène grâce à la technologie chaleur tournante pulsée, d'un entretien simplifié par pyrolyse et d'une interface intuitive avec affichage LED et commandes rétractables. Plaque induction Electrolux KCC73443 + hotte intégrée : 1 249 € (au lieu de 1 599 €) + 10% cagnottés avec le code FNAC10 + 100 € rembourséspar Electrolux ➡️ Points forts : équipée de la fonction Bridge, elle permet de combiner deux foyers pour créer une grande zone de cuisson, tout en offrant une réactivité précise avec ses commandes individuelles par curseur et la technologie Hob2Hood pour piloter votre hotte compatible.

Rappel des avantages adhérents sur ces produits

Livraison & installation : offertes à domicile par les techniciens Darty/Fnac.

Mise en service : incluse (branchement et vérification du bon fonctionnement).

Reprise : votre ancien appareil est récupéré gratuitement pour recyclage au moment de la livraison.

➡️ Retrouvez toute la sélection de gros électroménager Darty à prix réduit ⬅️



Et pour plus de bons plans, jetez un œil à notre top 3 du jour (Honor 400, Xiaomi Pad 7, JIGOO V700) ainsi qu'aux meilleures offres de la 3ème démarque Rue du Commerce pour dénicher votre futur PC gaming ou smartphone à prix cassé.