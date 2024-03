Pour aujourd'hui, voici une sélection d'articles à prix réduit disponibles sur la Fnac et Darty cette semaine : barre de son, écouteurs et casque sans fil, caméra extérieure connectée...

Les bons plans Darty de la semaine



Retrouvez toutes les promos Darty du moment sur cette page.

Les bons plans Fnac de la semaine

Consultez toutes les promos et ventes flash Fnac sur cette page.

N'oubliez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec vélo électrique Xiaomi Mi Smart, écouteurs sans fil Soundcore P2 Mini et barre de son Sennheiser Ambeo ou encore nos bons plans montres connectées !