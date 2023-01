Le Victus by HP laptop 16-d1393nf est un PC portable haut de gamme. En effet, grâce à ses caractéristiques, il sera à l'aise aussi bien en utilisation gaming qu'en bureautique.

De la puissance à l'état pur

Comme annoncé, ce PC portable a de la gouache… Propulsé par un processeur Intel Core i5 12500H (12 cœurs, 16 threads) cadencé à 4,5 GHz en mode turbo et d'une carte graphique Nvidia Geforce RTX 3050 Ti 4 Go en GDDR6. Ce laptop est livré avec Windows 11 et vous promet un confort incroyable tant en jeux vidéo qu'en utilisation bureautique avancée.

Mémoire et stockage au goût du jour

Équipé de 16 Go de RAM (2 x 8 Go) en DDR5, vous oublierez rapidement ce qu'est le terme "ramer". Son SSD de 512 Go vous permettra d'installer le dernier Battle Royale de votre choix.

Écran et connectivité

Avec son écran de 16,1" Full HD (1920x1080), le Victus vous mène au plus proche du combat. Son éclairage dynamique saura également prendre soin de vos yeux tant in-game que sur vos applications du quotidien.

Il possède toutes les connectiques essentielles à notre époque à savoir : un port HMDI 2.1, un lecteur de carte SD multiformat, 3 ports USB SuperSpeed (3.2), 1 port USB SuperSpeed Type C (3.2), 1 carte Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.2, ainsi qu'un port Ethernet RJ-45.

Ce PC portable Victus by HP laptop 16-d1393nf est proposé à 899,99 € soit 43% de remise chez Darty.

