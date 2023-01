Les soldes d’hiver font toujours rage chez tous les e-commerçants français et en particulier chez Boulanger avec une seconde vague de réductions à ne pas rater que vous découvrirez ci-dessous.

Mais commençons par faire un focus sur l'excellent robot aspirateur iRobot Roomba i7156 qui possède de nombreuses fonctionnalités avancées. Equipé d'un système de navigation iAdapt 3.0 qui lui permet de cartographier votre maison et de planifier efficacement le nettoyage, il possède également un système de nettoyage en trois étapes qui aspire, brosse et aspire à nouveau pour une propreté maximale.

Lorsque sa batterie est faible, il retourne automatiquement à sa base de charge avant de reprendre ensuite son nettoyage. Compatible avec l'application iRobot HOME, vous pourrez contrôler le robot à distance et planifier des nettoyages à l'avance.

Equipé de détecteurs de saleté pour cibler les zones les plus sales, ainsi que de capteurs de chute pour éviter les escaliers et autres obstacles, il possède un filtre HEPA qui capture 99,97% des allergènes et des particules de poussière et est compatible avec les assistants vocaux tels que Amazon Alexa et Google Assistant pour une utilisation encore plus pratique.

Sur le site de Boulanger, vous trouverez l'excellent robot aspirateur iRobot Roomba i7156 au tout petit prix de 369 € (-45%).

N’hésitez pas à consulter directement la page dédiée soldes d'hiver chez Boulanger pour profiter des meilleures offres, mais pour vous aider à faire votre choix vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleures soldes à ne pas rater :

