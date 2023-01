Le Samsung 980 Pro est un disque SSD NVMe haut de gamme conçu à la fois pour les utilisateurs professionnels et pour les joueurs exigeants. Doté d'une capacité de 250 Mo à 2 To, il utilise la dernière technologie de mémoire V-NAND 3-bit MLC et prend en charge la norme PCI Express 4.0 pour des débits de lecture/écriture allant jusqu'à respectivement 7000 et 5000 Mo/s. La mémoire tampon LPDDR5 intégrée permet des temps d'accès rapides et une gestion efficace de la mémoire. Il possède également une fonction de refroidissement avancée pour maintenir des performances stables même lors de charges de travail intensives. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et macOS 'et aussi avec la console de jeu PS5) et sa garantie est de 5 ans.

