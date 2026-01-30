Jusqu'au 1er février, la Fnac relance son opération LEGO qui va faire fondre le prix de vos futurs sets préférés.

Le principe est simple : plus votre panier se remplit, plus la remise immédiate grimpe. C'est le moment idéal pour s'offrir les grosses boîtes "Icons" ou "Technic" qui ne sont que rarement en promotion.

Jusqu'à 30 € de remise : comment ça marche ?

Pas de code promo à copier-coller ni de cagnotte à attendre : la réduction s'applique automatiquement dans votre panier dès que vous atteignez les paliers suivants :

➡️ -10 € de remise dès 50 € d’achat

➡️ -20 € de remise dès 100 € d’achat

➡️ -30 € de remise dès 150 € d’achat

⚠️ Attention : ces remises ne sont valables que sur les sets porteurs de l'offre, vendus et expédiés par la Fnac.

Sélection de modèles à prix réduit

Pour vous aider à optimiser vos paliers, voici des articles actuellement disponibles dans la sélection :

Formule 1 et mécanique (gamme Technic)

La nouvelle F1 Ferrari SF-24 (42207) : affichée à 173,99 €, elle passe à 143,99 € une fois dans votre panier. Une très belle réduction pour une nouveauté 2026.





une fois dans votre panier. Une très belle réduction pour une nouveauté 2026. La Pelleteuse Volvo EC500 hybride (42215) : ce mastodonte de 304,99 € profite de la remise de 30 €, tombant à 274,99 €.

Star Wars et One Piece

Le Faucon Millenium (75375) : ce modèle culte de la collection "Starship" est proposé à 62,99 €. Grâce à la remise immédiate de 10 €, il tombe à 52,99 € .





. Le marcheur AT-ST (75417) : un incontournable de la saga, proposé à 151,99 €. Avec le bonus de 30 €, vous l'obtenez pour 121,99 € .





. Le restaurant flottant Baratie - One Piece (75640) : ce set collector de 227,99 € devient plus abordable à 197,99 €.

Pour une touche de décoration (gamme Botanicals)

Le Bouquet de roses roses (10374) : proposé à 59,99 €, il déclenche immédiatement la remise de 10 €, soit un prix final de 49,99 €. C'est le cadeau parfait qui ne fane jamais.

Pourquoi en profiter maintenant ?

1. Exclusivité web : cette offre n'est disponible que sur Fnac.com. Vous pouvez néanmoins choisir le retrait gratuit en magasin pour récupérer vos boîtes en 1h.

2. Cumul possible : la remise s'applique sur des prix web parfois déjà inférieurs au prix public conseillé par LEGO.

3. Durée limitée : l'opération s'arrête ce dimanche 1er février à minuit.

> Astuce : si votre panier affiche 148 €, ajoutez un petit accessoire ou une boîte de figurines à quelques euros. En passant la barre des 150 €, vous gagnez 10 € de remise supplémentaire (30 € au lieu de 20 €) et votre petit article devient alors gratuit.

Voici quelques suggestions de petites boîtes à moins de 10 €, idéales pour compléter votre panier et atteindre le palier de remise supérieur :

➡️ LEGO Star Wars 75436 Le speeder bike du Mandalorien et Grogu à 9,99 €

➡️ LEGO City 60484 Véhicules - La voiture de course de jeu vidéo à 9,99 €

➡️ LEGO Minecraft 21251 L’expédition de Steve dans le désert à 9,99 €

➡️ LEGO Friends 42643 Stand de barbes à papa et scooter à 9,99 €

➡️ LEGO Disney Princess 43303 Jasmine et Raiponce miniatures à 8,99 €

➡️ LEGO Ninjago 71850 Lloyd contre la toupie du monstre de la Terre à 9,99 €

➡️ LEGO City 60486 La supercar électrique à 9,99 €

➡️ LEGO Technic 42218 L’abatteuse John Deere 1470H à 9,99 €

➡️ Retrouvez tous les sets porteurs de l'offre sur la page de l'opération LEGO Fnac.

Et n’oubliez pas de découvrir notre top 3 des promos du jour : ce vendredi, il met en avant le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro, l’Apple Watch Series 10 Cellular et le tout nouveau HONOR Magic8 Pro. À cela s’ajoute l’offre spéciale adhérents Fnac, avec 15 % de remise sur une sélection de téléviseurs dès 1 000 € d’achat, valable jusqu’à 18h seulement !