La Fondation Mozilla est un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission de défendre un internet ouvert et participatif. Elle dit œuvrer pour la santé d'internet, ce qui revêt de multiples aspects, dont en matière de respect de la vie privée et plus récemment pour une IA de confiance.

Mozilla Corporation est une filiale commerciale à part entière de la Fondation Mozilla. Elle a la charge du développement et du marketing du navigateur Firefox, ainsi que d'autres produits Mozilla. " Les deux organisations travaillent en étroite collaboration et avec une communauté internationale de dizaines de milliers de bénévoles sous une bannière unique : Mozilla. "

En début d'année, Mozilla Corp. avait taillé dans ses effectifs (une soixantaine de personnes) et mis fin à divers produits qui devaient assurer une diversification des revenus. Ces derniers sont toujours très dépendants des partenariats pour des moteurs de recherche par défaut dans Firefox, soit essentiellement Google. Désormais, c'est la Fondation Mozilla qui est frappée par des licenciements.

La fin d'une époque pour la Fondation Mozilla ?

" La Fondation Mozilla réorganise ses équipes afin d'accroître son agilité et son impact, alors que nous accélérons notre travail pour assurer un avenir technique plus ouvert et plus équitable pour nous tous. Malheureusement, cela signifie mettre fin à une partie du travail que nous avons historiquement poursuivi et éliminer les rôles associés pour mieux nous concentrer sur l'avenir. "

Un porte-parole de Mozilla indique que les licenciements touchent 30 % des employés actuels de la fondation. Selon TechCrunch, il s'agirait d'un peu moins d'une quarantaine de personnes, en se basant sur le chiffre de 120 employés de la Fondation Mozilla.

La Fondation Mozilla chapeaute la gouvernance de Mozilla. Dans le cadre de la réorganisation, ses divisions Advocacy et Global Programs disparaissent. La division Advocacy (Plaidoyer) était un marqueur fort de la Fondation Mozilla pour mener des campagnes en lien avec sa mission.

Cette disparition annoncée paraît inquiétante pour le devenir de la Fondation Mozilla, même si son porte-parole tente de rassurer. " Le plaidoyer est toujours un principe central du travail de la Fondation Mozilla et sera intégré dans tous les autres domaines fonctionnels. "