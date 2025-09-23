Le chrono est tombé en avril 2025 : 6 minutes et 52 secondes. Avec ce temps, la Ford Mustang GTD s'est officiellement inscrite dans le club très fermé des voitures de série les plus rapides sur le redoutable circuit du Nürburgring. Mais derrière cet exploit se cache une histoire d'innovation inattendue.

Ford a révélé que la clé du succès ne se trouvait pas uniquement dans le V8 suralimenté de plus de 800 chevaux, mais aussi dans de minuscules pièces imprimées en 3D directement sur le bord de la piste.

Comment de simples prototypes ont-ils pu changer la donne ?

L'histoire s'est jouée en plein cœur de l'action, lors des dernières sessions d'essais en mai 2024. Sentant que la voiture manquait d'un soupçon d'appui sur le train avant pour être parfaitement stable, l'équipe d'ingénieurs présente sur le Nürburgring a eu une idée.

Plutôt que d'attendre des mois pour un nouveau cycle de développement, ils ont conçu et fabriqué sur place de petites ailettes aérodynamiques grâce à une imprimante 3D. Le gain a été immédiat et mesurable. Sans cette agilité, passer sous les sept minutes aurait été "très juste", a confié Greg Goodall, l'ingénieur en chef du programme.

Quel est le rôle exact de ces "hood flicks" ?

Surnommées "hood flicks", ces petites pièces en forme de "pistes de ski" sont placées autour des aérations du capot de la Ford Mustang GTD. Leur fonction est purement aérodynamique : elles canalisent l'écoulement de l'air pour augmenter l'appui sur l'avant de la voiture, la plaquant davantage au sol dans les virages à haute vitesse.

L'avantage crucial de cette solution, validée après une vingtaine de simulations et sept ou huit itérations, est qu'elle améliore la stabilité sans augmenter la traînée, préservant ainsi la vitesse de pointe. Un équilibre parfait, trouvé grâce à la flexibilité de l'impression 3D.

Qu'est-ce que cette méthode révèle sur l'ingénierie moderne ?

Cette approche est une petite révolution. Elle rompt avec les cycles de développement traditionnels, souvent rigides, où le design d'une voiture est figé des mois, voire des années avant sa production.

En utilisant le prototypage rapide directement sur le terrain, Ford a pu itérer et optimiser sa supercar en temps réel, comme une équipe de course le ferait durant un week-end de Grand Prix. Cela démontre que dans la course à la performance, la flexibilité et la capacité à intégrer des innovations de dernière minute sont devenues aussi importantes que la puissance brute du moteur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le temps exact de la Mustang GTD au Nürburgring ?

Le temps officiel enregistré en avril 2025 est de 6:52.072. Cela place la Ford Mustang GTD parmi les voitures de production les plus rapides du monde sur ce circuit, devant des rivales comme la Ferrari 296 GTB et à seulement quelques secondes d'une Porsche 911 GT3 RS.

Les pièces imprimées en 3D sont-elles sur la version finale de la voiture ?

Oui. Après avoir été prototypées et validées en 3D sur le circuit, le design final des "hood flicks" a été intégré au processus de production. Les pièces définitives sont désormais directement collées sur le capot en fibre de carbone de chaque Mustang GTD de série.

Ford va-t-il utiliser davantage l'impression 3D à l'avenir ?

Absolument. Le constructeur utilise déjà cette technologie de manière intensive pour le prototypage, mais aussi pour la fabrication de pièces pour son unité de puissance de Formule 1. La nouvelle division Ford Racing a pour objectif de transférer davantage de ces technologies et méthodes agiles issues du sport automobile vers ses véhicules de route.