RED by SFR vient de lancer deux nouveaux forfaits mobiles, pour les usages légers comme intensifs en données :

• 10 Go (4G) à 5,99 €/mois

• 250 Go (5G) à 13,99 €/mois

Avec le forfait 10 Go, l’intégralité des données est accessible en UE et dans les DOM, tandis que le forfait 250 Go inclut 38 Go pour ces mêmes zones.

Les deux forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).



Depuis l’UE et les DOM, vous bénéficiez également des appels et des SMS / MMS illimités.

