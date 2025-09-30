Sosh renouvelle sa gamme avec deux forfaits mobiles pensés pour une consommation juste, sans superflu : 80 Go 4G et 5 Go 4G.
Sosh 80 Go 4G
Le nouveau forfait 80 Go 4G de Sosh est proposé à 9,99 €/mois. Équilibré avec une enveloppe data très correcte pour naviguer confortablement tout au long du mois, il comprend :
En France métropolitaine :
- Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.
* Une enveloppe internet de 80 Go en 4G/4G+ sur le réseau Orange.
En Europe & DOM :
- Appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et le reste de la zone.
- 20 Go d'internet mobile (Suisse et Andorre non incluses).
Sosh vous propose également un bonus de bienvenue en ce moment : 80 € remboursés sur l'achat de votre nouveau téléphone sous forme d'avoir sur vos factures. Ce crédit sera appliqué à partir de votre quatrième mois d'abonnement. Attention, cette offre de bienvenue est valable uniquement jusqu'au 8 octobre.
Sosh 5 Go 4G
Pour ceux qui cherchent un tout petit forfait mobile, Sosh propose l'essentiel avec le 5 Go 4G pour 6,99 €/mois avec :
En France métropolitaine :
- Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.
- Une enveloppe internet de 5 Go en 4G/4G+.
En Europe & DOM :
- Appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations vers la France et le reste de la zone.
- La totalité de votre forfait internet, soit 5 Go, est utilisable lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM (Suisse et Andorre non incluses).
Vous pouvez également bénéficier du bonus de bienvenue de 80 € en souscrivant à ce forfait.
