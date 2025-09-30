Sosh renouvelle sa gamme avec deux forfaits mobiles pensés pour une consommation juste, sans superflu : 80 Go 4G et 5 Go 4G.

Sosh 80 Go 4G

Sosh 80 Go 4G

Le nouveau forfait 80 Go 4G de Sosh est proposé à 9,99 €/mois. Équilibré avec une enveloppe data très correcte pour naviguer confortablement tout au long du mois, il comprend :

En France métropolitaine :

  • Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.

* Une enveloppe internet de 80 Go en 4G/4G+ sur le réseau Orange.

En Europe & DOM :

  • Appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et le reste de la zone.
  • 20 Go d'internet mobile (Suisse et Andorre non incluses).

Sosh vous propose également un bonus de bienvenue en ce moment : 80 € remboursés sur l'achat de votre nouveau téléphone sous forme d'avoir sur vos factures. Ce crédit sera appliqué à partir de votre quatrième mois d'abonnement. Attention, cette offre de bienvenue est valable uniquement jusqu'au 8 octobre.

➡️ Découvrir le forfait sans engagement 80 Go 4G de Sosh

Sosh - offre 80â‚¬ de remboursement sur votre te?le?phone

Sosh 5 Go 4G

Pour ceux qui cherchent un tout petit forfait mobile, Sosh propose l'essentiel avec le 5 Go 4G pour 6,99 €/mois avec :

En France métropolitaine :

  • Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.
  • Une enveloppe internet de 5 Go en 4G/4G+.

En Europe & DOM :

  • Appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations vers la France et le reste de la zone.
  • La totalité de votre forfait internet, soit 5 Go, est utilisable lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM (Suisse et Andorre non incluses).

Vous pouvez également bénéficier du bonus de bienvenue de 80 € en souscrivant à ce forfait.

➡️ Découvrir le forfait sans engagement 5 Go 4G de Sosh

 


À retrouver également dans les bons plans mobile :