Sosh renouvelle sa gamme avec deux forfaits mobiles pensés pour une consommation juste, sans superflu : 80 Go 4G et 5 Go 4G.

Sosh 80 Go 4G

Le nouveau forfait 80 Go 4G de Sosh est proposé à 9,99 €/mois. Équilibré avec une enveloppe data très correcte pour naviguer confortablement tout au long du mois, il comprend :

En France métropolitaine :

Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.

* Une enveloppe internet de 80 Go en 4G/4G+ sur le réseau Orange.

En Europe & DOM :

Appels, SMS et MMS illimités depuis ces zones vers la France et le reste de la zone.

20 Go d'internet mobile (Suisse et Andorre non incluses).

Sosh vous propose également un bonus de bienvenue en ce moment : 80 € remboursés sur l'achat de votre nouveau téléphone sous forme d'avoir sur vos factures. Ce crédit sera appliqué à partir de votre quatrième mois d'abonnement. Attention, cette offre de bienvenue est valable uniquement jusqu'au 8 octobre.

➡️ Découvrir le forfait sans engagement 80 Go 4G de Sosh

Sosh 5 Go 4G

Pour ceux qui cherchent un tout petit forfait mobile, Sosh propose l'essentiel avec le 5 Go 4G pour 6,99 €/mois avec :

En France métropolitaine :

Appels, SMS et MMS illimités vers la France et les DOM.

Une enveloppe internet de 5 Go en 4G/4G+.

En Europe & DOM :

Appels, SMS et MMS illimités depuis ces destinations vers la France et le reste de la zone.

La totalité de votre forfait internet, soit 5 Go, est utilisable lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM (Suisse et Andorre non incluses).

Vous pouvez également bénéficier du bonus de bienvenue de 80 € en souscrivant à ce forfait.

➡️ Découvrir le forfait sans engagement 5 Go 4G de Sosh



