RED by SFR et Cdiscount Mobile lancent une offensive tarifaire pour la rentrée : des forfaits mobiles 5G sans engagement avec un volume de données équilibré de 100 Go, le tout à seulement 7,99 € par mois pour Cdiscount et 8,99 € par mois pour RED.

Cdiscount Mobile 100 Go 5G

Cdiscount propose ce forfait pour 7,99 €/mois avec :

100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

22 Go d'internet 4G + appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM,

Le réseau Bouygues Telecom,

La carte SIM à 1 €.

Découvrir le forfait 100 Go 5G de Cdiscount Mobile à 7,99 €/mois

RED by SFR 100 Go 5G

Affiché à 8,99 €/mois, le forfait inclut :

100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte),

26 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM,

La carte SIM ou eSIM à 10 €.

Découvrir le forfait 100 Go 5G de RED by SFR à 8,99 €/mois

