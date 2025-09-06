RED by SFR et Cdiscount Mobile lancent une offensive tarifaire pour la rentrée : des forfaits mobiles 5G sans engagement avec un volume de données équilibré de 100 Go, le tout à seulement 7,99 € par mois pour Cdiscount et 8,99 € par mois pour RED.
Cdiscount Mobile 100 Go 5G
Cdiscount propose ce forfait pour 7,99 €/mois avec :
- 100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,
- Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine,
- 22 Go d'internet 4G + appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM,
- Le réseau Bouygues Telecom,
- La carte SIM à 1 €.
Découvrir le forfait 100 Go 5G de Cdiscount Mobile à 7,99 €/mois
RED by SFR 100 Go 5G
Affiché à 8,99 €/mois, le forfait inclut :
- 100 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,
- Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte),
- 26 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités depuis l'UE et les DOM,
- La carte SIM ou eSIM à 10 €.
Découvrir le forfait 100 Go 5G de RED by SFR à 8,99 €/mois
